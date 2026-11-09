Đề xuất bổ sung cơ chế tính lãi khi cơ quan bảo hiểm xã hội chậm chi trả chế độ

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị bổ sung cơ chế tính lãi khi cơ quan BHXH chậm giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ cho người thụ hưởng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại phiên họp - Ảnh: C.T.V

Đồng chí đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và ý kiến của ĐBQH thảo luận tại tổ. Trong đó, ý kiến đặc biệt quan tâm đến quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 1 dự thảo luật về trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, đề nghị hưởng và giải quyết hưởng chế độ BHXH; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn; đồng thời phải bồi thường theo quy định của pháp luật nếu việc giải quyết chậm trễ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng.

Đồng chí cho rằng đây là tư duy lập pháp tiến bộ, thể hiện tinh thần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, khi cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm vật chất đối với những chậm trễ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo đồng chí quy định về bồi thường theo pháp luật hiện hành vẫn có thể gây khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện quyền lợi. Bởi để yêu cầu bồi thường, người lao động phải thu thập chứng cứ, chứng minh thiệt hại thực tế, trong khi không phải ai cũng có đủ kiến thức pháp lý và điều kiện kinh tế để thực hiện các thủ tục này. Đặc biệt, với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, việc chậm nhận các khoản trợ cấp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhưng việc chứng minh mức độ thiệt hại lại không dễ dàng.

Từ đó, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nguyên tắc tính bồi thường mặc định đối với trường hợp cơ quan BHXH chậm giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ so với thời hạn luật định. Theo đó, ngoài số tiền gốc phải chi trả, cơ quan BHXH cần thanh toán thêm khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả, với mức lãi suất có thể tham chiếu lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân hiện hành, tương ứng với số ngày chậm trễ thực tế.

Đồng chí nhấn mạnh, quy định này sẽ góp phần bảo đảm công bằng trong thực thi pháp luật, tương xứng với trách nhiệm tính lãi khi doanh nghiệp chậm đóng BHXH; đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi và hạn chế phát sinh khiếu kiện.