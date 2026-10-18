Đề xuất bổ sung cơ chế Sandbox cho thị trường chứng khoán

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo Bộ trưởng, việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện quy định pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực vận hành thị trường và tăng cường quản lý, giám sát, bảo vệ nhà đầu tư.

Thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi giới hạn

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung Điều 6a về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian trong điều kiện thực tế đối với các ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với quy định hiện hành.

Việc thử nghiệm phải bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thị trường chứng khoán, đồng thời tuân thủ pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Các tổ chức đăng ký tham gia phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận; gia hạn, tạm dừng, chấm dứt hoặc kết thúc thử nghiệm cũng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành các đề xuất sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, ông đề nghị làm rõ nguyên tắc về thẩm quyền, giới hạn thử nghiệm, cảnh báo rủi ro, bảo vệ dữ liệu, giám sát và xử lý khi thử nghiệm thất bại. Việc miễn, loại trừ trách nhiệm cần được quy định chặt chẽ, không miễn trách nhiệm bồi thường do lỗi hoặc vi phạm của tổ chức thử nghiệm.

Hoàn thiện quy định về hoạt động chứng khoán

Ngoài cơ chế Sandbox, dự thảo tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến chào bán chứng khoán, đăng ký công ty đại chúng và hoạt động lưu ký chứng khoán, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro.

Dự thảo cũng hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử, dịch vụ của công ty chứng khoán, hành nghề chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán. Đối với tổ chức thị trường, tên gọi chung “Sở giao dịch chứng khoán” được sử dụng thay cho tên riêng “Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam” và các công ty con tại những điều, khoản liên quan.

Chính phủ đề xuất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, kèm các quy định chuyển tiếp để bảo đảm tính khả thi.