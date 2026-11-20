Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước, thay thế Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002. Dự thảo đề xuất bổ sung cơ chế điều chỉnh lãi suất khi thị trường biến động lớn, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và một số nguyên nhân khách quan khác.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan, nhằm thay thế những quy định đã được ban hành từ năm 2002, bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội và hệ thống pháp luật hiện hành.

Về đối tượng và điều kiện vay vốn, dự thảo tiếp tục duy trì cơ chế ưu đãi đối với người nghèo và các nhóm chính sách. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn phục vụ học tập không phải đáp ứng các yêu cầu về tài sản bảo đảm, chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như một số nhóm khách hàng khác.

Đối với lãi suất, các chương trình tín dụng chính sách vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Điểm bổ sung trong dự thảo là cơ chế điều chỉnh lãi suất cho vay khi lãi suất thị trường biến động lớn. Theo đó, lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn, phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Dự thảo cũng đề xuất miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng chịu ảnh hưởng, gặp rủi ro do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế, nhằm giảm áp lực trả nợ và tạo điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Về hạn mức và thời hạn vay, mức tối đa của từng chương trình tín dụng chính sách tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. NHCSXH căn cứ nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ để quyết định mức vay, thời hạn vay cụ thể đối với từng khách hàng.

Dự thảo đồng thời duy trì phương thức cho vay trực tiếp hoặc cho vay trực tiếp có ủy thác một số công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, kết hợp hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn và hệ thống điểm giao dịch. Đây là phương thức được triển khai nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo dự thảo, hồ sơ, trình tự và thủ tục vay vốn phải được thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Các quy trình cho vay, giải ngân, thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng cũng từng bước được số hóa.

Trong khâu xác thực thông tin, NHCSXH sẽ ưu tiên khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ngân hàng chỉ yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc xác nhận thông tin khi dữ liệu chưa có, chưa được cập nhật hoặc chưa thể khai thác theo quy định.

Đối với xử lý rủi ro tín dụng, dự thảo quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, biện pháp, thẩm quyền và trách nhiệm xử lý các khoản nợ gặp rủi ro tại NHCSXH, bao gồm cả các khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác, tài trợ.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phân cấp thẩm quyền xử lý nợ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc NHCSXH. Theo đó, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc xóa nợ cho khách hàng trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc quyết định việc khoanh nợ trên cơ sở đề nghị của chi nhánh ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.