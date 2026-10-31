Đề xuất bổ sung chỉ tiêu hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị

Nội dung này cũng đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều 30/10. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Góp ý về nhóm văn hóa - xã hội, đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thuỳ Dương (TP. Đồng Nai), Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính, đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành so với kế hoạch năm; tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã bàn giao đưa vào sử dụng trên tổng số căn đã hoàn thành.

“Tôi cho rằng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là một trong những chương trình chính sách lớn cần có chỉ tiêu tương ứng để Quốc hội và Chính phủ theo dõi, giám sát kết quả thực hiện”, bà Dương cho hay.

Sáng 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Đại biểu đoàn Đồng Nai dẫn chứng, một số dự án đã hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng do vị trí xa nơi làm việc, hạ tầng kết nối và dịch vụ xã hội chưa đồng bộ, hoặc vướng thủ tục xét duyệt đối tượng.

“Do đó, chỉ tiêu cần đo lường cả hai khâu: hoàn thành so với kế hoạch và bàn giao đưa vào sử dụng, bởi kết quả thực chất của chính sách là số hộ gia đình, người lao động thực sự có chỗ ở”, đại biểu nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị bổ sung chỉ tiêu hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị. Theo đó, dự thảo Nghị quyết cần có chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt đối với nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Chỉ tiêu này cũng gắn trực tiếp với nhiệm vụ triển khai cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp, Đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương phân tích.

Phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đặc biệt quan tâm đến nhà ở xã hội và nhà cho thuê dành cho đối tượng chính sách, người lao động, người thu nhập thấp.

“Chúng ta phải quản lý giá rất chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến”, Thủ tướng nêu rõ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, giá đất có quan hệ trực tiếp với giá nhà. Vì vậy, kiểm soát, điều tiết giá ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê là điều kiện quan trọng để đối tượng chính sách, người thu nhập thấp có thể mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn.

Thủ tướng cho rằng, yêu cầu quản lý giá cần có sự phân biệt giữa các phân khúc thị trường. Với nhà ở cao cấp, giá cả có thể phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của người mua. Tuy nhiên, đối với nhà ở xã hội và nhà cho thuê, Nhà nước phải có cơ chế quản lý, điều tiết chặt chẽ.