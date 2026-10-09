Đề xuất bổ sung bảo tàng vào ngành công nghiệp văn hóa

Đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và Luật Bưu chính (sửa đổi)

Tại hội nghị, luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TPHCM) đề xuất rà soát kỹ thuật lập pháp, làm rõ khái niệm công nghiệp văn hóa, bổ sung bảo tàng vào danh mục ngành công nghiệp văn hóa. Luật sư Trương Thị Hòa nhận xét, dự thảo còn nhiều quy định chi tiết, cần chỉnh lý theo hướng ngắn gọn, súc tích, bảo đảm tính khả thi.

Về đối tượng áp dụng, luật sư Trương Thị Hòa tán thành việc liệt kê cụ thể các chủ thể như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân, qua đó khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa là trách nhiệm, sự nghiệp của toàn xã hội. Luật sư đề nghị tách Điều 1 thành hai điều riêng biệt, gồm phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nhằm làm rõ vị trí của các nhóm đối tượng trong dự thảo luật.

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TPHCM) nêu ý kiến tại hội nghị

Đối với nội dung giải thích từ ngữ, luật sư kiến nghị làm rõ khái niệm “yếu tố văn hóa” trong định nghĩa công nghiệp văn hóa, bao gồm những thành tố nào như truyền thống, tập quán địa phương và văn hóa dân tộc.

Từ góc độ phát triển lĩnh vực văn hóa, luật sư Trương Thị Hòa đề xuất bổ sung bảo tàng vào danh mục các ngành công nghiệp văn hóa. Theo luật sư, dự thảo đã liệt kê những lĩnh vực như điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu…, nhưng chưa đề cập đến bảo tàng, trong khi đây là nền tảng văn hóa cốt lõi.

Góp ý dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về trách nhiệm của người gửi, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý bưu gửi không phát được.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) kiến nghị chỉ công khai mã bưu gửi hoặc mã tham chiếu thay vì thông tin cá nhân của người gửi, người nhận; đồng thời thống nhất thời hạn xử lý, lưu giữ bưu gửi giữa dự thảo luật và văn bản hướng dẫn.

Đại diện Sở Xây dựng và Bưu điện TPHCM kiến nghị chuẩn hóa dữ liệu địa chỉ giao nhận, có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phương tiện bưu chính xanh và xem xét điều kiện lưu thông phù hợp đối với phương tiện vận chuyển văn thư, hồ sơ tư pháp.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động bưu chính và làm rõ trách nhiệm pháp lý của người gửi.