Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo Luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương; riêng ngày 24/11 được áp dụng từ năm 2026.

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động; bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động; hoàn thiện quy định về hậu kiểm đối với kinh doanh dịch vụ lưu trữ; quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đối với cho thuê lại lao động và kinh doanh dịch vụ việc làm.

Trình bày Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy, Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý bao gồm 6 điều; đã sửa đổi 11 khoản; bỏ 2 khoản, 1 điều; bổ sung 4 khoản.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với dự thảo Luật, đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát những nội dung đã tiếp thu, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, đối với các nội dung về tiền ký quỹ, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại; bảo đảm duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không tạo thêm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, đối với tổ chức dịch vụ việc làm công, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm công trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ lưu ý tiếp tục rà soát những nội dung đã tiếp thu, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm và các quy định có liên quan trực tiếp đến tổ chức thi hành, kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện, nhất là hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động cho thuê lại.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần khẩn trương đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm; đồng thời nghiên cứu, đánh giá tổng thể Luật Hoạt động chữ thập đỏ làm cơ sở cho việc sửa đổi toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát kỹ lưỡng những nội dung sửa đổi liên quan đến các luật trong nhóm một luật sửa 5 luật này và các nhóm luật khác đang được sửa đổi trong thời điểm này, về cả nội dung, kỹ thuật lập pháp và thời hiệu thi hành để đảm bảo khoa học, đồng bộ, không chồng chéo.