Đề xuất bổ sung 120 bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc trên 30 ngày

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2025/TT-BYT, trong đó đề xuất mở rộng danh mục bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 252 lên 372 bệnh, nhóm bệnh.

Theo Bộ Y tế, Thông tư 26/2025/TT-BYT hiện quy định 252 bệnh, nhóm bệnh thuộc 16 nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Với các bệnh thuộc danh mục, căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh, người kê đơn quyết định số ngày sử dụng thuốc, nhưng tối đa không quá 90 ngày.

Người có thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: THẾ ANH

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 120 bệnh, nhóm bệnh vào danh mục này. Đáng chú ý, nhóm bệnh hệ tuần hoàn được đề xuất bổ sung 46 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có dị tật bẩm sinh của vách tim, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Danh mục bệnh da và mô dưới da cũng được đề xuất mở rộng từ 19 lên 53 bệnh, nhóm bệnh. Một số bệnh được bổ sung gồm lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ và trứng cá.

Đối với bệnh ung thư, dự thảo đề xuất bổ sung 10 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy.

Ở nhóm bệnh hô hấp, một số bệnh được đề xuất bổ sung gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính và sẹo hẹp thanh quản.

Dự thảo tiếp tục quy định đối với các bệnh thuộc danh mục được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc, tối đa không quá 90 ngày.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục này đồng thời mắc bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, người kê đơn cũng căn cứ tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an). Ảnh: BVCC

Dự thảo cũng bổ sung quy định về kê đơn khi người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám. Theo đó, người hành nghề có thể kê đơn theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung, bao gồm thuốc được chỉ định từ các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, nhằm bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.

Hiện danh mục 252 bệnh, nhóm bệnh được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày bao gồm 16 nhóm bệnh, như ung thư, bệnh về máu, bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hóa, tâm thần, thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, da, cơ - xương - khớp và mô liên kết, sinh dục - tiết niệu cùng một số nhóm bệnh khác.