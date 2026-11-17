Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế quy định hiện hành về kinh doanh casino. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ yêu cầu người Việt Nam phải cung cấp giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khi tham gia chơi casino, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh, doanh thu và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Mức vé dự kiến cho người Việt vào chơi casino là 2,5 triệu đồng cho mỗi 24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư mới nhằm cập nhật các quy định về kinh doanh casino, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với định hướng quản lý khi Nghị định mới thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP được ban hành.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định yêu cầu người Việt Nam phải cung cấp giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khi vào chơi casino, lý do là dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03 không quy định tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của người chơi và các quy định về phương thức chứng minh năng lực tài chính của người chơi.

Thay vào đó, phương án quản lý được chuyển sang nâng mức vé vào cửa. Trước mắt, mức vé dự kiến là 2,5 triệu đồng cho mỗi 24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng mỗi tháng đối với một người chơi.

Cùng với thay đổi này, dự thảo Thông tư cũng bỏ quy định doanh nghiệp phải lập sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả những người được phép ra, vào điểm kinh doanh casino. Do các nội dung này đã được quy định chi tiết tại Nghị định do dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Đối với khoản thu từ vé tham gia chơi casino của người Việt Nam, dự thảo đề xuất bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải dành tối thiểu 60% nguồn thu cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thay đổi mục tiêu sử dụng nguồn thu. Nguyên tắc dành nguồn tiền này cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội vẫn được duy trì. Trong đó, giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế tiếp tục là những lĩnh vực được ưu tiên.

Việc phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định về ngân sách nhà nước.

Ngoài những thay đổi liên quan trực tiếp đến người chơi, dự thảo Thông tư còn rà soát và loại bỏ một số quy định đã được đưa vào dự thảo Nghị định mới hoặc đã có văn bản pháp luật khác điều chỉnh.

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ không còn phải thực hiện riêng các hướng dẫn của Thông tư về hồ sơ chứng minh đã giải ngân vốn đầu tư để làm căn cứ điều chỉnh số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi. Nội dung này đã được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định mới.

Các quy định riêng về kế toán, kiểm toán và công khai báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh casino cũng được đề xuất bãi bỏ do đã được hướng dẫn tại Nghị định thay thế.

Tương tự, trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán không tiếp tục được quy định lại trong Thông tư nhằm tránh trùng lặp với Luật Kiểm toán độc lập.

Ở chiều ngược lại, dự thảo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung nhằm tăng tính thống nhất trong quản lý. Đáng chú ý, doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ phải báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hằng quý thay vì 6 tháng một lần như trước đây.

Việc rút ngắn kỳ báo cáo nhằm đồng bộ với chế độ báo cáo tài chính, đồng thời phù hợp với thời điểm doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vé và cung cấp thông tin về nguồn thu từ vé tham gia chơi casino.