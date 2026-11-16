Đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, quyết toán khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng

Đề xuất chấm dứt Quỹ Bình ổn, rà soát toàn bộ dòng tiền còn tồn đọng

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 15. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là phương án kết thúc hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành, đồng thời giải quyết các khoản tiền còn tồn đọng, trong đó có 8.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước đã tạm ứng.

Theo đề xuất, kể từ thời điểm nghị định mới có hiệu lực, các hoạt động trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm điều tiết giá bán trên thị trường sẽ dừng lại. Việc chấm dứt cơ chế này không đồng nghĩa với việc kết thúc ngay các nghĩa vụ liên quan đến quỹ. Những công việc như quản lý số tiền còn lại, kiểm tra, đối chiếu, kiểm toán, quyết toán và xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh trước đó vẫn phải được tiếp tục thực hiện.

Để có cơ sở giải quyết, Bộ Công Thương đề xuất phân định rõ hai nguồn hình thành quỹ, gồm khoản tiền được trích lập trong giá bán xăng dầu và khoản ngân sách nhà nước tạm ứng.

Bộ Công Thương đề xuất khai tử Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đang hoạt động phải rà soát, xác nhận số dư Quỹ Bình ổn đến hết ngày liền trước thời điểm nghị định mới có hiệu lực. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp phải thực hiện chuyển nộp toàn bộ số dư dương theo quy định.

Đối với khoản tiền hình thành từ trích lập trong giá bán xăng dầu, số dư sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Riêng phần tiền có nguồn gốc từ ngân sách tạm ứng được chuyển về tài khoản quản lý kinh phí tạm ứng do Bộ Công Thương quản lý.

Sau khi hoàn thành việc bù trừ số dư từ nguồn trích lập, Bộ Tài chính sẽ bàn giao tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương. Trên cơ sở số liệu được tổng hợp, đối chiếu, Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng phương án quyết toán, hoàn trả ngân sách nhà nước và thống nhất với Bộ Tài chính trước khi báo cáo Chính phủ xem xét.

Xử lý 8.000 tỷ đồng theo số dư thực tế của quỹ

Điểm đáng chú ý trong phương án của Bộ Công Thương là việc hoàn trả khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng không được thực hiện theo một cách thức duy nhất, mà phụ thuộc vào kết quả đối chiếu, bù trừ số dư giữa các nguồn tiền.

Cụ thể, nếu sau khi bù trừ, nguồn tiền hình thành từ trích lập trong giá bán xăng dầu có số dư dương và nguồn tạm ứng ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương đề xuất hoàn trả ngay 8.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Đối với phần kinh phí còn lại sau khi hoàn trả, dự thảo đề xuất giữ lại và hạch toán vào nguồn kinh phí giao Bộ Công Thương. Nguồn tiền này được sử dụng để tổ chức mua xăng dầu dự trữ quốc gia, phục vụ yêu cầu điều tiết và bình ổn thị trường.

Một tình huống khác được dự thảo tính đến là số dư từ nguồn trích lập qua giá bán xăng dầu bị âm sau khi thực hiện bù trừ. Khi đó, nguồn tiền tạm ứng ngân sách do Bộ Công Thương quản lý sẽ được sử dụng để bù đắp, hoàn trả cho những thương nhân đầu mối có số dư âm. Phần kinh phí còn lại sau khi hoàn tất việc bù trừ sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp số tiền còn lại không đủ để hoàn trả toàn bộ khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương đề xuất xử lý phần thiếu thông qua quyết toán vào chi ngân sách nhà nước để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng xăng dầu. Khoản thiếu hụt này không được xác định là khoản nợ phải thu hồi.

Phương án tương tự cũng được đặt ra nếu nguồn tạm ứng ngân sách không đủ 8.000 tỷ đồng và không phát sinh nghĩa vụ bù trừ số dư âm cho các thương nhân đầu mối. Khi đó, toàn bộ số tiền hiện có được nộp trả ngân sách nhà nước; phần còn thiếu được đề xuất quyết toán vào chi ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng, thay vì ghi nhận thành khoản nợ phải thu hồi.

Bộ Công Thương sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thực hiện việc đối chiếu, quyết toán và hoàn trả ngân sách theo phương án được Chính phủ quyết định, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.