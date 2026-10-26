Đề xuất bỏ kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, chuyển sang hậu kiểm

Sáng 26/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Trong đó, đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật PCCC và CNCH, tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và đổi mới phương thức quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Một trong những nội dung trọng tâm là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC do cơ quan nhà nước thực hiện, thay bằng cơ chế hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nghiệm thu PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Theo đó, các chủ thể có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, bảo đảm công trình, phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC và CNCH, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy; chuyển sang quản lý theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số quy định kỹ thuật nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung đề xuất. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, người đứng đầu cơ sở và các chủ thể liên quan trong việc tuân thủ thiết kế PCCC đã được thẩm định, tổ chức nghiệm thu và duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.

Đặc biệt, khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cần hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm của các bên, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm tháo gỡ khó khăn đối với các cơ sở hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu về PCCC và rà soát các quy định chuyển tiếp để tránh phát sinh khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Việc đề xuất sửa đổi Luật PCCC và CNCH thể hiện định hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường trách nhiệm tự bảo đảm an toàn PCCC của các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.