Đề xuất bỏ khâu thủ tục trung gian, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đăng kiểm

Cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tăng trách nhiệm tổ chức đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2025/TT-BXD để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Trong quá trình lấy ý kiến góp ý dự thảo, Bộ Công Thương đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về chia sẻ, cập nhật dữ liệu kết quả kiểm tra chuyên ngành, bao gồm kết quả kiểm tra nhập khẩu và giấy chứng nhận sự phù hợp, lên Cổng thông tin Một cửa quốc gia hoặc hệ thống dữ liệu liên thông với cơ quan Hải quan. Việc này nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa hồ sơ cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính cấp, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đường sắt. (Ảnh minh họa).

Tiếp thu, làm rõ nội dung này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và Thông tư số 49/2026/TT-BXD, linh kiện, phương tiện giao thông đường sắt thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình được thông quan ngay mà không phải thực hiện kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Sau đó, các sản phẩm này mới thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo quy định của pháp luật chuyên ngành đường sắt. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã rà soát, đánh giá quy trình đăng kiểm hiện hành và nhận thấy vẫn còn một số khâu trung gian chưa thực sự cần thiết, làm phát sinh chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 33/2025/TT-BXD, sau khi linh kiện, phương tiện được kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp báo cáo kiểm tra, tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục lập hồ sơ đăng ký, nộp lại cho chính tổ chức kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định.

Quy trình này khiến doanh nghiệp mất thêm thời gian chờ đợi, phát sinh giấy tờ và chi phí đi lại, trong khi không tạo thêm giá trị cho công tác quản lý nhà nước.

Từ thực tế đó, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính cấp, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định. Thay vào đó, tổ chức kiểm tra sẽ trực tiếp cấp giấy chứng nhận sự phù hợp ngay sau khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, giải pháp này giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm đề xuất bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức kiểm tra trong chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về phương tiện đã đăng kiểm lên cơ sở dữ liệu đăng kiểm. (Ảnh minh họa).

Tăng cường chia sẻ dữ liệu, bảo đảm hiệu quả quản lý

Một vấn đề đặt ra khi bỏ thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận là dịch vụ này sẽ không còn được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Vì vậy, dữ liệu liên quan cũng không còn được chia sẻ, liên thông với cơ quan Hải quan thông qua các hệ thống này.

Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, dữ liệu về kết quả kiểm tra, chứng nhận vẫn được lưu trữ, quản lý trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm của Cục và sẵn sàng chia sẻ khi cơ quan Hải quan có nhu cầu.

Để bảo đảm việc cập nhật, khai thác dữ liệu được thực hiện kịp thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã điều chỉnh trong dự thảo Thông tư mới nhất về trách nhiệm của tổ chức kiểm tra.

Theo đó, ngoài trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức kiểm tra còn phải chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về phương tiện đã đăng kiểm lên cơ sở dữ liệu đăng kiểm ngay sau khi hoàn thành công tác đăng kiểm.

Việc kết hợp cắt giảm thủ tục trung gian với tăng cường chia sẻ dữ liệu được kỳ vọng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt.