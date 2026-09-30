Đề xuất bỏ ghi tên người đại diện trên sổ đỏ gia đình, luật sư nói gì?

Dự Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tới đây có nội dung đáng chú ý là quy định về việc thể hiện tên những người có chung quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận (sổ đỏ).

Đề xuất sổ đỏ hộ gia đình phải ghi đủ tên những người có chung quyền

Theo dự thảo, trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, thì sổ đỏ phải ghi đầy đủ tên những người có chung quyền.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ do các thành viên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quy định này khác với Luật Đất đai hiện hành ở việc không còn phương án lựa chọn chỉ ghi tên đại diện hộ gia đình.

Theo luật hiện hành, trường hợp đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, giấy chứng nhận được cấp và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất, sau đó trao cho người đại diện. Tuy nhiên, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất có nhu cầu, họ có thể lựa chọn cấp một giấy chứng nhận chỉ ghi tên đại diện hộ gia đình và trao cho người đại diện.

Như vậy, nếu được thông qua, dự thảo sẽ bỏ phương án thứ hai. Người có chung quyền sử dụng đất sẽ phải được thể hiện tên trên giấy chứng nhận, thay vì có thể thống nhất chỉ để một người đại diện đứng tên.

Có thể phát sinh vướng mắc

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, cho rằng việc cho phép ghi tên một người đại diện trên sổ đỏ, trong khi quyền sử dụng đất thuộc về nhiều thành viên, có thể gây vướng mắc khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản.

Theo ông, cách thể hiện này trước hết có thể khiến những thành viên có chung quyền sử dụng đất nhưng không được ghi tên trực tiếp trên sổ đỏ cảm thấy bất an về quyền của mình, đồng thời làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính.

Ông cho rằng trong trường hợp người đại diện đứng tên trên sổ đỏ, khi thực hiện giao dịch đối với tài sản, cơ quan quản lý hoặc các bên liên quan vẫn phải xác định những ai là người có chung quyền sử dụng đất và có thể phải lấy ý kiến của các thành viên này.

“Nếu cơ quan không siết thì rủi ro cho người dân, mà làm chặt thì lại vẽ thêm thủ tục hành chính”, ông nói.

Theo luật sư, đây cũng là lý do việc thể hiện đầy đủ tên những người có chung quyền sử dụng đất ngay trên sổ đỏ có thể giúp xác định rõ hơn chủ thể của quyền, hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý và giao dịch.

Về đề xuất bỏ phương án chỉ ghi tên đại diện hộ gia đình, ông Tú đánh giá đây là thay đổi tích cực đối với người dân, dù không làm thay đổi bản chất quyền tài sản.

“Bản chất pháp luật không thay đổi gì, tất nhiên ở góc độ người dân thì người ta yên tâm hơn”, ông nói.

Theo ông, quyền tài sản của cá nhân đã được pháp luật ghi nhận từ lâu. Việc ghi đầy đủ tên những người có chung quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận vì vậy chủ yếu là cách thể hiện rõ ràng hơn những quyền đã tồn tại về mặt pháp lý.

“Đất của người ta, tài sản của người ta thì đương nhiên phải ghi tên người ta vào’”, luật sư nói.