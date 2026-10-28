Đề xuất bố đơn thân cũng được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn TP Huế) góp ý về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) chiều 28/10, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (đoàn TP Huế) đã nêu ý kiến góp ý về đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Theo dự án luật đang được lấy ý kiến, Điều 60 về nguyên tắc thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội có quy định Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Việc hỗ trợ nhà ở xã hội thực hiện theo các nguyên tắc: Bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của Luật; Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cộng đồng dân cư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 theo quy định của Luật, nữ giới độc thân đang nuôi con nhỏ có khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, cần bổ sung, sửa đổi quy định này từ “nữ giới độc thân đang nuôi con nhỏ có khó khăn về nhà ở” thành “người độc thân trực tiếp nuôi con nhỏ có khó khăn về nhà ở” để bảo đảm bình đẳng giữa cha và mẹ đơn thân. Trong đó, có khoản bảo lãnh tương tự, lấy quyền lợi trẻ em và mức độ khó khăn làm căn cứ.

Ngoài nội dung này, đại biểu Sửu cũng đề xuất cần có nguyên tắc xác định giá bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm. Trong đó, đề nghị giao Chính phủ quy định cách tính minh bạch dựa trên giá mua ban đầu, biến động giá hợp lý và chi phí cải tạo hợp pháp, không tính ưu đãi Nhà nước, vừa chống trục lợi, vừa tôn trọng quyền tài sản hợp pháp của người mua.

Đại biểu dẫn ví dụ từ thực tế hồi tháng 8, khi Sở Xây dựng TP Quảng Ninh công khai dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Đông Mai với 125 căn, giá bán 10,868 triệu đồng/m2. Bà cho rằng đây là một sự minh bạch về đầu vào và tới đây cần kiểm soát cả các giao dịch thứ cấp.

Do đó, đại biểu đề xuất bổ sung quy định đối soát hợp pháp dữ liệu nhà ở, đất đai, dân cư, thu nhập, tình trạng hưởng chính sách, không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có và phải bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời sửa đổi quy định cập nhật cả người nhận chuyển nhượng nhà ở xã hội, giá giao dịch và điều kiện thụ hưởng chính sách chứ không chỉ cập nhật dữ liệu của người mua, người thuê mua ban đầu.