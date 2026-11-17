Dự thảo được xây dựng để thay thế Thông tư số 102/2017/TT-BTC, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành khi nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino được ban hành.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp về hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; nguyên tắc hạch toán, quản lý doanh thu, chi phí; trách nhiệm của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về các chứng từ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực tài chính để tham gia chơi casino, cùng các quy định liên quan đến trách nhiệm của người chơi và doanh nghiệp. Mức vé vào cửa được đề xuất điều chỉnh lên 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.

Dự thảo cũng đề xuất bỏ yêu cầu doanh nghiệp mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả đối tượng ra, vào điểm kinh doanh casino. Đồng thời, quy định nội dung cơ bản của sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi.

Về chế độ báo cáo, dự thảo điều chỉnh kỳ báo cáo hoạt động kinh doanh casino tương ứng với báo cáo tài chính, thống nhất với thời điểm thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vé và cung cấp thông tin về tiền vé tham gia chơi.

Các quy định về kế toán, kiểm toán và công khai báo cáo tài chính được đề xuất bãi bỏ tại thông tư do đã được quy định trong dự thảo nghị định thay thế. Quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán cũng được đề xuất bỏ nhằm tránh trùng lặp với Luật Kiểm toán độc lập.

Dự thảo đang được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.