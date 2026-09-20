Đề xuất BHYT thanh toán tối đa 350.000 đồng/người khám sức khỏe định kỳ

Bộ Y tế đề xuất mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm. Ảnh: Phương Thảo

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ theo lộ trình cân đối Quỹ BHYT. Mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Với người dưới 18 tuổi, chi phí một lần khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học tối đa 250.000 đồng/lần/năm (cho người từ 6-18 tuổi), tối đa 200.000 đồng/lần/năm cho người dưới 6 tuổi.

Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì thực hiện thanh toán từ số kinh phí của Quỹ BHYT phân bổ cho khám chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, người trên 18 tuổi sẽ được khám, xét nghiệm công thức máu, đường máu, định lượng Triglyceride (đo hàm lượng chất béo trung tính, tầm soát bệnh mỡ máu), cholesterol toàn phần (giúp đánh giá nguy cơ mắc các bệnh lý về tim và mạch máu)...

Dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ do Quỹ BHYT chi trả đối với người trên 18 tuổi. Nguồn: Bộ Y tế

Các dịch vụ cận lâm sàng người dân đã làm không quá 3 tháng trước thời điểm khám mà kết quả được tích hợp và tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì bác sĩ xem xét có chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật hay sử dụng kết quả lần khám, chữa bệnh trước đó.

Với người đang được khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú BHYT định kỳ, bác sĩ xem xét việc chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật trên cơ sở sử dụng tối đa phù hợp yêu cầu chuyên môn kết quả các lần khám, chữa bệnh trước đó.

Nếu được thông qua, Thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/7/2027.