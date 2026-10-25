Đề xuất BHYT tăng chi trả lên 70% với thuốc trị vảy nến, có loại gần 50 triệu

Anh Trần Quang Huy (35 tuổi, Hà Nội) phát hiện mắc bệnh vảy nến từ năm 2013, khi mới 21 tuổi. Ban đầu, bệnh chỉ xuất hiện dưới dạng vài nốt tổn thương nhỏ trên da. Tuy nhiên, đến năm 2019, sau đợt anh dùng thuốc nam, bệnh bắt đầu bùng phát dữ dội và tiến triển phức tạp thành biến chứng viêm khớp vảy nến.

Để kiểm soát tình trạng viêm khớp và tổn thương da nghiêm trọng, anh Huy được chỉ định điều trị bằng thuốc sinh học liên tục gần 5 năm qua. Mỗi tháng, anh phải tiêm liều thuốc gồm 2 ống với chi phí gốc là 18 triệu đồng. Dù đã được BHYT hỗ trợ 50%, anh vẫn phải tự trả gần 9 triệu đồng/tháng (gần 100 triệu đồng/năm).

Anh Trần Quang Huy, một bệnh nhân chung sống với bệnh vảy nến 13 năm, bày tỏ mong muốn BHYT nâng mức chi trả thuốc sinh học để nhiều người được tiếp cận thuốc tốt. Ảnh: Võ Thu

"Mặc dù việc tiêm thuốc sinh học giúp kiểm soát tổn thương da và khớp rất tốt nhưng chi phí kéo dài qua nhiều năm là một áp lực kinh tế không nhỏ", anh chia sẻ với VietNamNet bên lề chương trình "Hiểu đúng, sống khỏe cùng bệnh vảy nến" do Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức ngày 25/10.

Nhưng không phải ai cũng kiên trì với lộ trình điều trị như anh Huy, phần lớn do rào cản kinh tế. BSCKII Hoàng Thị Phượng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết viện đang quản lý khoảng 6.700 hồ sơ bệnh nhân vảy nến, trong đó có 560 bệnh nhân điều trị bằng các dòng thuốc sinh học thường xuyên.

4 nhóm thuốc sinh học điều trị vảy nến đang được cơ sở y tế đầu ngành về da liễu này chỉ định cho bệnh nhân sử dụng, đa số được BHYT chi trả mức 50%. Trong đó, nhóm ức chế TNF-alpha gồm Adalimumab (Humira khoảng 9 triệu đồng/bơm tiêm, Himus hơn 6 triệu đồng), tiêm trung bình 2 tuần/lần. Nếu chưa có BHYT, chi phí có thể vượt 200 triệu đồng/năm; được BHYT chi trả 50%, người bệnh vẫn phải trả hơn 100 triệu đồng.

Thuốc Ustekinumab (Stelara) có giá khoảng 48 triệu đồng/mũi, duy trì 3 tháng/lần sau đợt tấn công trong khi thuốc Secukinumab (Feron/Cosentyx) giá khoảng 16 triệu đồng/lần tiêm, ban đầu tiêm tải trong 5 tuần, sau đó duy trì mỗi tháng.

Đặc biệt, thuốc Guselkumab (Tremfya) giá khoảng 37 triệu đồng/mũi, tiêm 2 tháng/lần, hiện chưa thuộc danh mục BHYT chi trả và đang trong quá trình đàm phán giảm giá, đưa vào danh mục...

Đề xuất tăng mức thanh toán BHYT lên 70% cho nhiều loại thuốc sinh học hiệu quả cao

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết vảy nến là bệnh viêm mạn tính chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, đòi hỏi người bệnh phải theo dõi và kiểm soát gần như suốt đời. Nếu tự ý ngưng thuốc sinh học, các tổn thương da và biến chứng khớp nguy cơ cao sẽ bùng phát trở lại.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Song, gánh nặng kinh tế khiến nhiều bệnh nhân vảy nến phải bỏ dở điều trị hoặc giảm liều sai quy trình. Các chính sách tháo gỡ đang nỗ lực được đưa ra trong đó có đề xuất mở rộng danh mục thuốc sinh học thế hệ mới được đưa vào danh mục BHYT chi trả, đồng thời nâng mức chi trả của BHYT từ 50 lên 70% đối với các thuốc sinh học hiệu quả cao.

Nếu đề xuất được thông qua, mỗi tháng những bệnh nhân như anh Huy sẽ giảm được khoảng 3,6 triệu đồng/tháng, tương đương mức tiền túi phải bỏ ra còn khoảng 5,4 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ đáng kể với những người phải điều trị bệnh suốt đời.

Bên cạnh chính sách BHYT, PGS.TS Lê Hữu Doanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá thể hóa phác đồ điều trị cho từng người bệnh dựa trên tình trạng lâm sàng và điều kiện kinh tế. Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng đang đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, phủ sóng các phòng khám chuyên đề vảy nến và cung ứng thuốc sinh học về các tuyến địa phương.

"Hiện chúng tôi đã mở rộng 36 phòng khám chuyên đề vảy nến trải dài trên toàn quốc, giúp người bệnh không phải vất vả di chuyển đường xa vẫn được khám, điều trị, theo dõi theo cùng một chuẩn chuyên môn", PGS Doanh cho hay.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Da liễu Trung ương đang triển khai thành lập Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phong và da liễu, hướng tới hỗ trợ người bệnh chi trả phần viện phí không được BHYT thanh toán.