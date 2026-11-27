Đề xuất đưa sữa mẹ hiến tặng thanh trùng vào danh mục được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả đang thu hút sự quan tâm, bởi đây là nguồn dinh dưỡng có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của trẻ sinh non, nhẹ cân.

Theo PGS.TS.BS Trần Thị Hoàng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các nghiên cứu cho thấy sữa mẹ hiến tặng thanh trùng có thể giúp giảm gần 3 lần nguy cơ viêm ruột hoại tử và giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng huyết muộn ở trẻ nhẹ cân. Trẻ sử dụng nguồn dinh dưỡng này cũng có thể giảm khoảng 15 ngày nằm viện và 10 ngày nuôi dưỡng tĩnh mạch, qua đó giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh và chi phí điều trị.

Thực tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 103.500 trẻ sinh non, với khoảng 17.000 ca tử vong sơ sinh. Trong đó, khoảng 25% trường hợp tử vong có liên quan đến sinh non hoặc nhẹ cân. Với nhóm trẻ này, bảo đảm nguồn dinh dưỡng phù hợp, đặc biệt là sữa mẹ và sữa mẹ hiến tặng thanh trùng, có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sống còn và phát triển.

Tuy nhiên, không phải trẻ sinh non nào cũng có thể tiếp cận đầy đủ nguồn sữa mẹ phù hợp, trong khi việc sử dụng các nguồn dinh dưỡng thay thế có thể làm phát sinh thêm chi phí điều trị. Do đó, PGS.TS.BS Trần Thị Hoàng kiến nghị đưa sữa mẹ hiến tặng thanh trùng vào danh mục được BHYT chi trả theo chỉ định của bác sĩ, trước mắt ưu tiên trẻ sinh non, nhẹ cân và trẻ sơ sinh mắc bệnh lý.

PGS.TS.BS Trần Thị Hoàng kiến nghị đưa sữa mẹ hiến tặng thanh trùng vào danh mục được BHYT chi trả theo chỉ định của bác sĩ.

Không chỉ trẻ sinh non, nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính cũng là nhóm có nhu cầu can thiệp dinh dưỡng đặc thù, cần được xem xét hỗ trợ từ quỹ BHYT.

Đối với nhóm trẻ suy dinh dưỡng cấp tính, tỷ lệ trẻ gầy còm năm 2025 khoảng 6,9%. Trong giai đoạn 2023-2025, khoảng 111.000 lượt trẻ được phát hiện, quản lý và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đáng chú ý, tình trạng suy dinh dưỡng có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng, dân tộc và khu vực cư trú.

Theo TS. Huỳnh Nam Phương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, suy dinh dưỡng cấp tính nặng là một bệnh lý cần được điều trị, không đơn thuần là tình trạng thiếu ăn. Trong những trường hợp này, các chế phẩm dinh dưỡng đặc trị được sử dụng như một phần của phác đồ điều trị. Theo bà, cần đưa điều trị suy dinh dưỡng cấp tính vào quyền lợi BHYT. Cơ chế thanh toán có thể được thiết kế riêng cho bữa ăn hoặc công thức dinh dưỡng tại cơ sở y tế và các chế phẩm đã đăng ký lưu hành.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không nên thanh toán đại trà mọi sản phẩm dinh dưỡng. Việc một sản phẩm được đăng ký lưu hành không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó đương nhiên thuộc phạm vi được BHYT chi trả.

TS. Huỳnh Nam Phương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng cần đưa điều trị suy dinh dưỡng cấp tính vào quyền lợi BHYT.

Nhóm thứ ba là trẻ mắc động kinh kháng thuốc, tình trạng bệnh lý khiến việc kiểm soát cơn co giật bằng các thuốc điều trị thông thường gặp nhiều khó khăn. Với một số trường hợp, chế độ dinh dưỡng chuyên biệt có thể được chỉ định như một phương pháp hỗ trợ kiểm soát bệnh.

Trên thế giới, khoảng 18,15 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi mắc động kinh. Ước tính 20-30% người bệnh không đáp ứng đầy đủ với thuốc điều trị.

Bệnh có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm gấp 3 lần, nguy cơ đột tử gấp 6 lần so với người khỏe mạnh. Một số trẻ gặp tình trạng chậm phát triển nghiêm trọng, khó khăn trong ăn uống, nuốt thức ăn; đồng thời đối mặt với nguy cơ chấn thương, gián đoạn học tập và gánh nặng chăm sóc kéo dài.

Những đặc điểm này cho thấy nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ mắc động kinh kháng thuốc không chỉ dừng ở việc bảo đảm ăn uống hằng ngày mà có thể trở thành một phần trong quá trình điều trị, đòi hỏi sự theo dõi và chỉ định của nhân viên y tế.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 103.500 trẻ sinh non (Ảnh: Dân trí).

Từ nhu cầu điều trị của ba nhóm trẻ nêu trên, Bộ Y tế đang nghiên cứu bổ sung chi phí điều trị dinh dưỡng vào phạm vi thanh toán BHYT. Đây là một trong những nội dung được xem xét trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Theo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, sự phát triển thể chất, trí tuệ và khả năng phục hồi của trẻ em. Với một số bệnh lý, dinh dưỡng không chỉ là yếu tố hỗ trợ chăm sóc mà còn là một phần thiết yếu trong phác đồ, thậm chí là phương pháp điều trị đặc hiệu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tiên lượng bệnh.

Việc bổ sung quyền lợi BHYT được kỳ vọng giúp trẻ có nhu cầu can thiệp dinh dưỡng đặc thù tiếp cận điều trị tốt hơn, đồng thời giảm chi phí mà gia đình phải tự chi trả. Tuy nhiên, việc mở rộng quyền lợi BHYT cần được xem xét thận trọng, dựa trên bằng chứng khoa học, hiệu quả điều trị, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, khả năng cung ứng và tác động đối với Quỹ BHYT.

Đặc biệt, cần xác định rõ danh mục, tiêu chí và điều kiện thanh toán đối với từng loại can thiệp dinh dưỡng; phân biệt sản phẩm có chỉ định điều trị với thực phẩm dinh dưỡng thông thường và chi phí ăn uống, sinh hoạt của người bệnh.

Nếu được triển khai, chính sách sẽ góp phần đưa dinh dưỡng trở thành một phần được quan tâm đúng mức trong điều trị bệnh nhi, thay vì để gia đình tự gánh phần lớn chi phí đối với những can thiệp có ý nghĩa quyết định đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.