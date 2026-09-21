Đề xuất BHYT chi tối đa 350.000 đồng mỗi năm cho khám sức khỏe định kỳ

Bộ Y tế ngày 19/9 công bố dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT để lấy ý kiến góp ý. Nếu được thông qua, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Bộ Y tế đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng cho người trên 18 tuổi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Theo dự thảo, mỗi người tham gia BHYT được Quỹ thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm.

Đối với người trên 18 tuổi, mức thanh toán tối đa là 350.000 đồng/lần, bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối Quỹ. Trẻ từ 6-18 tuổi được đề xuất mức thanh toán 250.000 đồng/lần/năm, trong khi trẻ dưới 6 tuổi là 200.000 đồng/lần/năm.

Nguồn kinh phí trước hết được cân đối từ khoản dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, trích từ số thu BHYT theo quy định. Trường hợp nguồn này không đủ, chi phí được thanh toán từ nguồn Quỹ BHYT phân bổ cho khám chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Nội dung dự thảo đề xuất người trên 18 tuổi có thể được thực hiện một số dịch vụ như công thức máu, đường máu, triglyceride, cholesterol toàn phần, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang... Trẻ em được đánh giá về dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động, lịch sử tiêm chủng và khám lâm sàng tổng quát.

Bộ Y tế lưu ý, đây là danh mục và số lượng dịch vụ tối đa, không phải yêu cầu tất cả người dân đều phải thực hiện đầy đủ. Bác sĩ sẽ căn cứ hướng dẫn chuyên môn và tình trạng thực tế để chỉ định các dịch vụ cần thiết.

Dự thảo cũng đề xuất hạn chế thực hiện lại các xét nghiệm mà người dân đã có kết quả gần đây. Các dịch vụ cận lâm sàng có kết quả trong vòng 3 tháng trước ngày khám, nếu dữ liệu đã được tích hợp và có thể tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có thể được bác sĩ sử dụng thay cho việc chỉ định lại.

Đối với người đang điều trị ngoại trú và nhận thuốc BHYT định kỳ, bác sĩ có thể xem xét sử dụng kết quả từ các lần khám trước để chỉ định xét nghiệm, kỹ thuật phù hợp. Quy định này nhằm hạn chế thực hiện trùng lặp các dịch vụ y tế khi người bệnh đã có kết quả còn giá trị về chuyên môn.

Trường hợp phát hiện bệnh và được bác sĩ chỉ định điều trị ngay sau khi khám sức khỏe định kỳ, chi phí điều trị sẽ được Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người bệnh. Các dịch vụ y tế bổ sung ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ sẽ do người dân tự chi trả.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng theo Nghị quyết 72. Theo Bộ Y tế, đến hết tháng 8, hơn 40 triệu người đã được khám, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm, ung thư, bệnh đường hô hấp và tật khúc xạ.

Hiện hơn 34 triệu người đã có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Nếu được thông qua, quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ Quỹ BHYT dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.