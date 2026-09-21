Đề xuất BHYT chi 350.000 đồng: Điều đáng chờ sau một lần khám

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Mức chi mới đang được lấy ý kiến

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ quỹ BHYT. Mức đề xuất tối đa cho người trên 18 tuổi thuộc phạm vi hưởng là 350.000 đồng/người/lần/năm; với nhóm 6–18 tuổi là 250.000 đồng và trẻ dưới 6 tuổi là 200.000 đồng. Đây chưa phải chính sách đã được áp dụng.

Những mức tiền này là giới hạn thanh toán cho dịch vụ trong phạm vi dự kiến, không phải khoản hỗ trợ bằng tiền mặt giao cho từng người. Sự phân biệt cần được nói rõ ngay từ đầu, bởi cách hiểu quyền lợi sẽ quyết định kỳ vọng của người dân khi tới cơ sở khám.

Các nhóm được đề cập trong dự thảo gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và một số nhóm tham gia BHYT khác. Việc tổ chức khám có thể tại cơ sở y tế hoặc lưu động theo điều kiện, quy định liên quan. Không nên hiểu mọi người có thẻ đều được hưởng cùng một gói khám ngay lúc này.

Ý nghĩa của đề xuất nằm ở việc đưa một phần nguồn lực chăm sóc sức khỏe tới người dân trước khi họ phải đi điều trị vì bệnh. Với gia đình còn phải cân nhắc tiền đi lại, tiền khám và một ngày nghỉ làm, có cơ chế thanh toán rõ ràng sẽ giúp họ chủ động hơn.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận còn phụ thuộc vào địa điểm, lịch khám và khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế. Một quyền lợi được thiết kế tốt trên giấy vẫn cần cách tổ chức phù hợp để người già, người khó đi lại và người lao động thực sự sử dụng được.

Không phải khám càng nhiều càng tốt

Danh mục dự kiến có khám và các xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường máu, mỡ máu. Bác sĩ lựa chọn dịch vụ theo tình trạng thực tế và hướng dẫn chuyên môn. Kết quả cận lâm sàng trong ba tháng trước, nếu có dữ liệu để tra cứu và phù hợp, được xem xét sử dụng lại.

Như vậy, danh mục tối đa không đồng nghĩa một người phải thực hiện mọi xét nghiệm được liệt kê. Khi triển khai, cơ sở y tế cần giải thích được vì sao có chỉ định này và không có chỉ định khác. Sự giải thích ấy giúp người dân hiểu mục đích chuyên môn, tránh đánh giá chất lượng cuộc khám chỉ bằng số phiếu kết quả.

Giới hạn ngân sách cũng đặt ra yêu cầu sử dụng nguồn lực hợp lý. Điều cần bảo đảm là đủ thời gian hỏi bệnh, xem xét thông tin và tư vấn theo tình trạng từng người. Nếu quy trình chỉ hướng tới tốc độ tiếp nhận và hoàn tất hồ sơ, việc thanh toán được mở rộng sẽ khó mang lại chất lượng tương xứng.

Dự thảo còn phân biệt dịch vụ trong gói định kỳ với dịch vụ bổ sung ngoài phạm vi mà người dân phải tự chi trả. Khi có chỉ định điều trị ngay sau khám, chi phí điều trị được giải quyết theo quyền lợi và mức hưởng BHYT tương ứng.

Ranh giới này cần được công khai trước khi thực hiện dịch vụ. Người đi khám phải biết phần nào được thanh toán, phần nào tự trả và vì sao phát sinh. Một lời giới thiệu về khám được hỗ trợ sẽ mất ý nghĩa nếu người dân chỉ biết các khoản ngoài phạm vi ở quầy thanh toán.

Tờ kết quả phải mở ra bước chăm sóc tiếp theo

Một cuộc khám chưa thể coi là hoàn tất chỉ vì đã có chữ ký và số liệu xét nghiệm. Người dân còn cần được giải thích tình trạng của mình, những việc nên theo dõi và trường hợp phải tới cơ sở chuyên môn. Đây là phần công việc khó thể hiện bằng số lượt khám nhưng lại quyết định khả năng sử dụng kết quả.

Chẳng hạn, khi phát hiện một chỉ số cần đánh giá thêm, người được khám cần biết phải liên hệ ở đâu và mang theo giấy tờ gì. Với người cao tuổi hoặc khó sử dụng ứng dụng, một hướng dẫn ngắn gọn bằng giấy cùng đầu mối hỗ trợ cụ thể có thể hữu ích hơn việc chỉ báo kết quả đã có trên hệ thống.

Kết nối dữ liệu cũng cần phục vụ mục tiêu ấy. Một hồ sơ được cập nhật chỉ có giá trị thực tế khi nhân viên y tế ở lần khám tiếp theo có thể đọc, hiểu và sử dụng đúng. Nếu người dân vẫn phải tự gom giấy tờ từ nhiều nơi, trách nhiệm kết nối đang bị chuyển ngược về phía người cần được chăm sóc.

Bởi vậy, khi đánh giá hiệu quả triển khai, nên theo dõi cả tỷ lệ người nhận được tư vấn, trường hợp cần kiểm tra tiếp đã được hướng dẫn và những khó khăn phát sinh trong thanh toán. Số người được khám là điểm bắt đầu; khả năng tiếp tục chăm sóc mới cho biết dịch vụ đi được bao xa.

Đề xuất 350.000 đồng có thể tạo một thay đổi đáng chờ đợi nếu được hoàn thiện với quy trình rõ ràng và chất lượng phù hợp. Người dân cần bước ra khỏi phòng khám với sự hiểu biết về sức khỏe của mình và một hướng xử trí cụ thể. Đó là phần quyền lợi không thể đo chỉ bằng số tiền ghi trên bảng thanh toán.