Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, cho biết cơ quan soạn thảo đã rà soát đảm bảo đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước. Dự thảo quy định rõ, lĩnh vực bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử quốc gia chỉ áp dụng với lĩnh vực có rủi ro cao như: chứng khoán, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện cho phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, cho biết liên quan đến nội dung xác thực tài khoản, liên kết tài khoản giao dịch điện tử và truy vấn danh tính, ủy ban đánh giá cao việc Chính phủ đã tiếp thu theo hướng lược bỏ các lĩnh vực chưa cần thiết thực hiện xác thực liên kết ngay, đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có rủi ro cao hoặc phát sinh nhiệm vụ pháp lý quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu góp ý hoàn thiện dự thảo luật. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về các trường hợp hợp nhất, chia, tách tổ chức. Theo ông Phan Chí Hiếu, các trường hợp chấm dứt hoạt động, phá sản, giải thể hay sáp nhập đã được quy định rất rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế còn phát sinh nhiều trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp và các tổ chức dưới hình thức hợp nhất, chia hoặc tách pháp nhân; cần bổ sung các trường hợp này vào dự thảo để bảo đảm tính bao quát và chặt chẽ.

Tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, UBTVQH thống nhất dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục các ý kiến của UBTVQH, ý kiến của Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.