Từ câu chuyện làm hồ sơ OCOP cho chợ phiên một làng chài, những người làm du lịch ở xứ Quảng đã tìm đến nhau để giữ nghề, giữ cảnh quan và mở thêm sinh kế cho người dân. Năm năm sau, mối liên kết ấy mở rộng đến khách sạn, hãng lữ hành và các điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng, với bài toán làm sao để người dân có thêm thu nhập từ sản vật, nghề truyền thống và những trải nghiệm do chính họ tổ chức.