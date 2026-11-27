Đề xuất bắt buộc truy xuất nguồn gốc đồ uống trên sàn thương mại điện tử
Ngày 26/11, tại tọa đàm "Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm", phòng Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, đề xuất cần chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, đồ uống kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/de-xuat-bat-buoc-truy-xuat-nguon-goc-do-uong-tren-san-thuong-mai-dien-tu-post677182.antd