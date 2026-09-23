Đề xuất bắt buộc người làm việc trên nền tảng số tham gia bảo hiểm xã hội

Sáng 23-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật bên cạnh sửa đổi các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bãi bỏ các quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội; sửa đổi về thẩm quyền, tên gọi các bộ, ngành để phù hợp chủ trương và nguyên tắc xây dựng Luật; chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, chính sách nhằm bảo đảm tính thống nhất trong các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện và nội dung đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư. Do vậy, phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung không thay đổi so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Dự thảo Luật chỉ sửa đổi bổ sung một số quy định về chế độ chính sách nhằm bảo đảm tính thống nhất trong các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó sửa đổi quy định theo hướng người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.

Đáng chú ý, để bảo đảm có lộ trình mở rộng độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, tại dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi quy định theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá toàn diện trong quá trình xây dựng nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là rất rộng, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng. Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ xác định cụ thể đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về lao động, việc làm và các lĩnh vực có liên quan.

Bên cạnh đó, có ý kiến băn khoăn việc bổ sung đối tượng chỉ gồm người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là chưa phù hợp với quan điểm của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 mới được Quốc hội thông qua. Do đó, đề nghị Chính phủ làm rõ đề xuất mở rộng đối tượng; quy định cơ chế kiểm soát việc quản lý, sử dụng quỹ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan; cân nhắc chưa sửa đổi quy định này khi chưa có báo cáo đánh giá kỹ tác động của chính sách và thông tin đầy đủ về hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua.