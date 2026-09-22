Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh

Người bệnh lĩnh thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH MAI)

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ Bảo hiểm chi trả. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm thuốc y học cổ truyền được đề xuất cập nhật danh mục bảo hiểm y tế.

Theo đó, danh mục thuốc y học cổ truyền hiện hành thực hiện theo Thông tư 05/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020, bao gồm 229 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 349 vị thuốc cổ truyền. Dự thảo mới mở rộng đáng kể danh mục này. Cụ thể: Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến có 358 danh mục, tăng 129 danh mục so với hiện hành.

Danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Các thuốc này có thể được thanh toán với tỷ lệ, phạm vi điều trị và thời gian khác nhau tùy từng loại.

Đáng chú ý, Dự thảo lần này cũng bổ sung đường dùng “tiêm” trong các quy định thanh toán thuốc bảo hiểm y tế, bao gồm tiêm bắp, dưới da, trong da, tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm nội khớp, nội nhãn, nội dịch kính, vào các khoang của cơ thể và tiêm vào huyệt.

Ngoài y học cổ truyền, Bộ Y tế cũng dự kiến ban hành danh mục 84 dược phẩm mới do bảo hiểm y tế thanh toán, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.