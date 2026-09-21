Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền

Đề xuất này nằm trong dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia BHYT, đang lấy ý kiến đến ngày hôm nay, 18/9.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm thuốc y học cổ truyền được đề xuất cập nhật danh mục BHYT.