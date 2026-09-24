Đề xuất bán đồ ăn qua app phải công khai hình ảnh biển hiệu và nhiều giấy tờ liên quan

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Trong đó, Bộ đề xuất quy định riêng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến.

Sản xuất, bán thực phẩm qua app phải công khai những thông tin nào?

Theo đó, tại Điều 42 của dự thảo quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến có nêu khi kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử, cơ sở kinh doanh thực phẩm phải thực hiện các trách nhiệm quy định của pháp luật về thương mại điện tử và các trách nhiệm sau đây:

Đăng tải thông tin giấy đăng ký bản công bố hoặc hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đối với nhóm sản phẩm thuộc danh mục phải xác nhận nội dung quảng cáo, trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử của chính cơ sở kinh doanh;

Cung cấp giấy đăng ký bản công bố hoặc hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đối với nhóm sản phẩm thuộc danh mục phải xác nhận nội dung quảng cáo cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, chủ quản mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử để thực hiện đăng tải thông tin.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài việc đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm tương ứng đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh phải đăng tải đầy đủ các thông tin sau đây:

Đăng tải hoặc cung cấp bản cam kết đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (trong đó có địa điểm kinh doanh, tên chủ cơ sở, tên cơ sở, loại hình cơ sở và thực phẩm sản xuất, kinh doanh); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên nền tảng thương mại điện tử, trừ trường hợp không phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Ảnh tư liệu

Như vậy, với những đề xuất này, nếu được thông qua, thay vì chỉ xuất hiện trên ứng dụng với tên món ăn, hình ảnh sản phẩm và số điện thoại, cơ sở bán đồ ăn trực tuyến sẽ phải cung cấp thêm thông tin giúp người tiêu dùng nhận diện nơi thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh cũng như các giấy tờ pháp lý khác.

Chỉ giao đồ ăn trực tuyến để chuyển thực phẩm từ nơi sản xuất, kinh doanh đến người mua phải công khai những gì?

Cũng tại Điều 42, dự thảo tách riêng nhóm cơ sở không trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo các hình thức thông thường mà chỉ thực hiện hoạt động giao đồ ăn trực tuyến để chuyển thực phẩm từ nơi sản xuất, kinh doanh đến người mua thực phẩm thì phải thực hiện trách nhiệm các trách nhiệm sau đây:

Đăng tải hình ảnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp không phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phải đăng tải tên cơ sở, tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh, gắn nhãn không phục vụ đồ ăn tại chỗ, mà chỉ giao hàng.

Đối với chủ quản nền tảng thương mại điện tử có thực hiện việc giao đồ ăn trực tuyến phải thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh từ người giao hàng trực tuyến và người tiêu dùng về các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.