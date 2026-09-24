Đề xuất bán đồ ăn qua app phải công khai biển hiệu và các giấy tờ liên quan

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Trong đó, đề xuất quy định riêng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến.

Theo đó, tại Điều 42 của dự thảo quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến có nêu khi kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử, cơ sở kinh doanh thực phẩm phải thực hiện các trách nhiệm quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Cụ thể, cơ sở phải đăng tải thông tin về giấy đăng ký bản công bố hoặc hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử hoặc mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử của chính cơ sở.

Với những nhóm sản phẩm thuộc danh mục phải xác nhận nội dung quảng cáo, cơ sở cũng phải đăng tải giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Không chỉ đăng tải trên kênh của mình, cơ sở kinh doanh còn phải cung cấp các giấy tờ này cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian hoặc chủ quản mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử để thực hiện đăng tải thông tin.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, dự thảo đề xuất yêu cầu cung cấp và đăng tải nhiều thông tin hơn.

Theo đó, cơ sở phải đăng tải hoặc cung cấp bản cam kết đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong bản cam kết phải có các thông tin như địa điểm kinh doanh, tên chủ cơ sở, tên cơ sở, loại hình cơ sở và thực phẩm sản xuất, kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp pháp luật không yêu cầu đăng ký kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ sở phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Dự thảo cũng tách riêng trường hợp cơ sở không trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà chỉ thực hiện hoạt động giao đồ ăn trực tuyến, chuyển thực phẩm từ nơi sản xuất, kinh doanh đến người mua.

Với nhóm này, dự thảo đề xuất phải đăng tải hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, trừ trường hợp không phải đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, cơ sở phải đăng tải tên cơ sở, tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh, gắn nhãn không phục vụ đồ ăn tại chỗ, mà chỉ giao hàng.