Đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, chuyển sang hậu kiểm

Sáng 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đã trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH).

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tờ trình sáng 26/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Dự thảo Luật không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật PCCC & CNCH.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật PCCC & CNCH. Trong đó, dự thảo luật bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự thảo luật cũng bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 26/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại dự thảo luật.

Tuy nhiên, về nghiệm thu PCCC, một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về PCCC và duy trì các yêu cầu về PCCC đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng; xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng; quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Bổ sung quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành về các cơ sở hiện hữu không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng; cho phép các cơ sở quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành được áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC quy định tại khoản 6 Điều 55 Luật hiện hành.

Về các quy định chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", đề nghị bổ sung quy định về cơ chế "hậu kiểm", chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm soát rủi ro, "hậu kiểm" và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao.

Tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng; quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử; rà soát kỹ lưỡng nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính tại dự thảo Luật để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo quy định hiện hành, một công trình thuộc diện thẩm định thiết kế PCCC phải trải qua hai khâu kiểm soát: thẩm định thiết kế trước khi thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi sử dụng. Như vậy, với đề xuất tại Tờ trình của Chính phủ, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan công an sẽ được bãi bỏ. Chủ đầu tư sẽ tự thực hiện nghiệm thu, khai báo trên cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy trước khi vận hành. Việc này giúp chủ đầu tư giảm được thời gian, rút ngắn tiến độ để đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đồng thời cũng cắt giảm thời gian, nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước.