Đề xuất bãi bỏ quy định báo nói, báo hình phải có giấy phép riêng khi sản xuất chương trình chuyên quảng cáo

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao, dự thảo chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực, gồm: Chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, dự thảo Luật chuyển thẩm quyền công nhận điểm du lịch, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thư viện, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động thư viện theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp xã. Theo đó, dự thảo làm rõ vai trò của thư viện cấp tỉnh là thư viện trung tâm của địa phương; đồng thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của thư viện cấp xã trên cơ sở tiếp nhận các nhiệm vụ phù hợp từ thư viện cấp huyện trước đây, gắn với phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc và đặc thù của cộng đồng dân cư tại cơ sở.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, dự thảo Luật quy định về chủ dự án sản xuất phim theo hướng giao cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu sản xuất phim; đồng thời bổ sung quy định về cơ chế Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Dự thảo Luật hoàn thiện quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim; đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, dự thảo chuyển thẩm quyền quyết định cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc các danh mục của UNESCO cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo; thống nhất việc quản lý hoạt động này trong khuôn khổ pháp luật về báo chí thông qua thủ tục cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, đồng thời thay thế cụm từ “báo nói, báo hình” bằng cụm từ “phát thanh, truyền hình” tại Luật Quảng cáo để phù hợp với nội dung mới được điều chỉnh trong Luật Báo chí.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí theo hướng bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa - Xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ kịp thời một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.