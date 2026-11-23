Đề xuất bãi bỏ ngay hơn 11.000 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Ảnh minh họa - CP

Nhận diện các quy định cần sửa đổi, bổ sung để khơi thông các nguồn lực góp phần tăng trưởng 2 con số

Theo đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 587/TB-VPCP ngày 20/11/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Theo Thông báo Kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì khẩn trương rà soát, đối chiếu, cập nhật với báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương để thống nhất số liệu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát, tập trung vào các vấn đề sau:

Lượng hóa, làm nổi bật kết quả tổng rà soát bằng những số liệu, dẫn chứng cụ thể, bao gồm: số lượng VBQPPL quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, khoảng trống pháp lý; số lượng VBQPPL đã được xử lý; số lượng VBQPPL cần được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ và dự kiến mức độ tinh gọn của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, nhận diện cụ thể những điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành gây cản trở phát triển cũng như quy định vướng mắc cần được tháo gỡ; số lượng thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ cần được cắt giảm; các quy định cần sửa đổi, bổ sung để khơi thông các nguồn lực góp phần tăng trưởng 2 con số.

Thống kê đầy đủ số lượng VBQPPL đang còn hiệu lực, phân loại cụ thể theo từng hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và các loại văn bản khác; làm rõ cơ cấu, tình trạng hiệu lực, sự cồng kềnh, phân tán, trùng lặp và những bất cập về cấu trúc hệ thống pháp luật hiện hành.

Xử lý những điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành

Trên cơ sở số liệu, kết quả tổng rà soát, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tinh gọn hệ thống pháp luật, trong đó lưu ý:

Đề xuất bãi bỏ ngay trong năm 2026 đối với hơn 11.000 VBQPPL sau khi rà soát không còn phù hợp về thẩm quyền và không còn hiệu lực đã được các bộ, cơ quan, địa phương thống nhất phương án xử lý.

Xác định cụ thể các VBQPPL cần bãi bỏ, hợp nhất để cụ thể hóa trong việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2027 và chương trình lập pháp của các năm tiếp theo đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đề xuất trong Chương trình lập quy của Chính phủ, gắn với Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó phải xác định rõ từng loại hình văn bản, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, bãi bỏ, hợp nhất, tinh gọn các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành trong năm 2026 và 2027 để giảm bớt số lượng văn bản.

Tập trung xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, nhất là những điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng nguồn lực, trong đó nghiên cứu để xác định VBQPPL cần được ưu tiên xử lý sớm; xem xét áp dụng các biện pháp đặc thù, cơ chế đặc biệt để có phương án xử lý hiệu quả, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn.

Sau khi Báo cáo về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL được hoàn thiện, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kết quả tổng rà soát, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền...