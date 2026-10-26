Đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, phân cấp mạnh thẩm quyền thu hồi vũ khí

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 26/10, theo nghị trình, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cắt giảm giấy phép, đẩy mạnh phân cấp quản lý

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trình bày tờ trình dự án Luật, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi này xuất phát từ thực tiễn thi hành luật thời gian qua, đòi hỏi phải rà soát các quy định để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quang Phúc

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, đồng thời bỏ luôn quy định về điều kiện tổ chức, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ khi có giấy phép này.

Đi kèm với đó, dự thảo cũng bỏ một số nội dung tại điểm b khoản 2 Điều 9 và điểm đ khoản 1 Điều 39 để bảo đảm tính thống nhất khi bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, cũng như phù hợp với định hướng bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại luật hiện hành.

Bên cạnh việc cắt giảm giấy phép, Chính phủ đề xuất phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và các loại giấy phép, chứng chỉ liên quan. Thẩm quyền này trong phạm vi quản lý của Bộ Công an sẽ được giao cho cơ quan do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung cụ thể sẽ được hướng dẫn tại Thông tư của Bộ trưởng, dự kiến phân cấp toàn diện cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện nhiệm vụ này.

Ngoài ra, dự thảo cũng hướng tới việc đơn giản hoá thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Thời gian giải quyết các thủ tục cấp, cấp lại và cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cũng như giấy phép xuất, nhập khẩu mặt hàng này cũng được đề xuất cắt giảm.

Những thay đổi trên nhằm giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Yêu cầu làm rõ cơ chế kiểm tra và tính khả thi

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết: Ủy ban cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 1 dự thảo Luật về việc sửa đổi 14 điều nhằm phân quyền, đơn giản hoá thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng ghi nhận một số ý kiến đề nghị cần làm rõ các điều kiện đi kèm.

Cụ thể, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát việc lược bỏ trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi giấy phép và các trường hợp bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ để bảo đảm tính thống nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới. Ảnh: Quang Phúc

Đối với việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, cần xác định rõ điều kiện, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cũng như cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp để giải quyết cho các trường hợp giấy phép đã được cấp trước đây.

Liên quan đến những quy định khác, cơ quan thẩm tra yêu cầu quy định thống nhất phương thức nộp văn bản đề nghị trang bị vũ khí quân dụng đối với các đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, và làm rõ căn cứ, phương thức để cơ quan Công an xác thực nội dung đã được lãnh đạo cấp trên đồng ý trang bị khi người đề nghị không phải nộp văn bản chứng minh.

Việc rút ngắn thời gian cấp giấy phép liên quan đến tiền chất thuốc nổ từ năm ngày xuống còn ba ngày làm việc cũng cần được làm rõ điều kiện thực hiện để bảo đảm tính khả thi.

Thêm vào đó, việc nộp hồ sơ qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần được nghiên cứu bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Chuyển đổi số năm 2025.

Cuối cùng, Ủy ban đề nghị bổ sung việc sửa đổi quy định về súng săn theo hướng bỏ quy định về mục đích và thống nhất khái niệm súng săn là súng kíp cùng đạn sử dụng cho loại súng này.