Đề xuất bãi bỏ 26 văn bản lĩnh vực khoa học công nghệ

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các văn bản được rà soát có quy định không còn phù hợp, hết thời gian áp dụng, không còn đối tượng điều chỉnh hoặc đã có văn bản thay thế.

Danh mục liên quan đến giám định sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Một số văn bản thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông, bưu chính và chất lượng sản phẩm cũng được đề xuất bãi bỏ.

Ngoài bãi bỏ toàn bộ 26 văn bản, dự thảo đề xuất bỏ một số điều, khoản, điểm và phụ lục tại các thông tư khác. Việc rà soát hướng tới giúp doanh nghiệp xác định đúng căn cứ pháp lý, tránh áp dụng quy định đã được thay thế.

Danh sách 26 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ

Tại dự thảo thông tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bãi bỏ toàn bộ 26 thông tư, thông tư liên tịch thuộc các nhóm nội dung sau:

Sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm

Thông tư 10/2004/TT-BKHCN: Điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu.

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN: Cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BKHCN.

Thông tư 09/2009/TT-BKHCN: Yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Thông tư 23/2009/TT-BKHCN: Sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Thông tư 04/2012/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung quy định về giám định sở hữu công nghiệp tại Thông tư 01/2008/TT-BKHCN.

Thông tư 07/2022/TT-BKHCN: Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan nhà nước.

Thông tư 12/2022/TT-BKHCN: Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT: Sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

Hoạt động khoa học, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Thông tư 20/2011/TT-BKHCN: Tổ chức và hoạt động của Ban chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011–2015.

Thông tư 02/2013/TT-BKHCN: Đánh giá nghiệm thu dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại nông thôn, miền núi giai đoạn 2011–2015.

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN: Chế độ báo cáo, mẫu văn bản trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

Thông tư 07/2021/TT-BKHCN: Quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Thông tư 03/2023/TT-BKHCN: Xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV: Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV.

Viễn thông, bưu chính và xây dựng tiêu chuẩn

Thông tư 28/2014/TT-BTTTT: Thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa viễn thông và công nghệ thông tin.

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT: Giá cước tối đa dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT: Giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

Thông tư 19/2022/TT-BKHCN: Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư 16/2023/TT-BKHCN: Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư 26/2021/TT-BTTTT: Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tư 08/2023/TT-BTTTT: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp và cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT: Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Thông tư 12/2024/TT-BTTTT: Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông.