Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Sáng 24-10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày tờ trình. Ảnh: quochoi.vn

Trong đó, dự thảo Luật bổ sung quy định tại Điều 97 về việc bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu thay đổi thông tin về chủ văn bằng bảo hộ hoặc thông tin về danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do chuyển nhượng quyền sở hữu. Đồng thời, bổ sung quy định tại Điều 172 về việc bên nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng có thể yêu cầu thay đổi thông tin về chủ bằng bảo hộ do chuyển nhượng quyền sở hữu theo thủ tục sửa đổi.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định tại Điều 138 nhằm làm rõ hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (khoản 2) và hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (khoản 3). Điều 185 được bổ sung quy định về xác định tác giả giống cây trồng.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 24-10 của kỳ họp thứ hai. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo Luật bãi bỏ khoản 1 Điều 148 về điều kiện đăng ký để phát sinh hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và khoản 2 Điều 150 về xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, trên cơ sở các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đã bị bãi bỏ; đồng thời lược bỏ quy định về đăng ký hợp đồng chuyển nhượng.

Dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại khoản 1 Điều 148 và khoản 2 Điều 150; bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng tại Điều 194; đồng thời bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân tại Điều 201.

Tổng cộng, 18 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, qua đó dự kiến giảm gần 1.075 triệu đồng chi phí tuân thủ và 237 ngày làm việc trong tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về xác lập quyền đối với giống cây trồng, đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ tại các điều 170, 174, 175, 176, 178, 179 và 182 theo hướng chỉ quy định khung nguyên tắc tại Luật, lược bỏ các quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục xử lý (thẩm định hình thức, thẩm định nội dung, khảo nghiệm kỹ thuật, phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng...), đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết.

Dự thảo cũng đề xuất cắt giảm thời hạn công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng và các quyết định liên quan đến bằng bảo hộ giống cây trồng xuống còn 30 ngày tại Điều 173 và khoản 1 Điều 177 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: quochoi.vn

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (Ủy ban) của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tham gia thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và cơ bản bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Trình tự, thủ tục xây dựng dự án Luật đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát một số quy định cụ thể trong dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật khác có liên quan, như Luật Trồng trọt, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ để tổng kết, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật vào thời điểm thích hợp, bảo đảm đồng bộ với lộ trình nghiên cứu, xây dựng Luật Bản quyền tác giả và đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.