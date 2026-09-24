Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Sáng 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 6 của UBTVQH sáng 24/9. Ảnh: Media Quốc hội

Chuyển quản lý bảo hộ giống cây trồng về Bộ KH&CN

Trình bày tóm tắt Tờ trình, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tinh gọn bộ máy và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ NN&MT sang Bộ KH&CN.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh. Ảnh: Media Quốc hội

Theo cơ quan soạn thảo, mô hình quản lý hiện nay chưa phát huy đầy đủ tiềm năng bảo hộ giống cây trồng đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng quyền đối với giống cây trồng có bản chất gần với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, với cơ chế xác lập và bảo vệ quyền tương đồng. Việc tập trung quản lý cũng giúp loại bỏ xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và bảo hộ tên giống cây trồng trong quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu.

Theo ông Minh, việc hai Bộ cùng quản lý các nhóm quyền có mức độ liên quan cao có thể dẫn đến phân tán và giảm hiệu quả. Nhiều quốc gia như New Zealand, Australia đã gắn bảo hộ giống cây trồng với cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ; đồng thời phù hợp với Công ước về bảo hộ giống cây trồng mới.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Việc chuyển chức năng về Bộ KH&CN được cho phép sử dụng chung nguồn lực, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ, góp phần tinh giản bộ máy, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, Bộ KH&CN đã phối hợp Bộ NN&MT xây dựng phương án chuyển giao, bảo đảm kế thừa hồ sơ, kết quả thẩm định, khảo nghiệm, phí, lệ phí và các kết quả đã xử lý; không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại thủ tục.

Bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh

Dự thảo Luật đồng thời đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Một nội dung đáng chú ý là bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng quyền được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Với các sửa đổi, dự thảo dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh. Trong đó, 5 điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ được cắt giảm; đồng thời giảm 16 thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu trí tuệ và thẻ giám định viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Media Quốc hội

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành việc chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ NN&MT sang Bộ KH&CN nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo chặt chẽ việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực giữa hai Bộ, bảo đảm thống nhất, liên tục, không làm gián đoạn công việc, không làm mất hoặc phân tán năng lực chuyên môn hiện có.