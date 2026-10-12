Đề xuất bác sĩ nội trú thôi học nếu trượt đánh giá năng lực 2 lần sau năm nhất

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề với học viên bác sĩ nội trú ngay sau năm học đầu tiên. Theo dự thảo, chương trình đào tạo năm thứ nhất của bác sĩ nội trú được tích hợp nội dung thực hành theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Sau khi hoàn thành chương trình năm thứ nhất, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh. Nếu 2 lần không đạt yêu cầu, người học sẽ buộc phải thôi học.

Dự thảo cũng quy định người học có trách nhiệm duy trì hiệu lực hợp pháp của giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp trong suốt thời gian theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

Sau năm nhất, học viên bác sĩ nội trú phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh (Ảnh minh họa: Đại học Y Hà Nội)

Về tuyển sinh, đối tượng dự tuyển bác sĩ nội trú là người có văn bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng.

Người dự tuyển phải tham gia thi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp bác sĩ hoặc ngày được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời gian chờ cấp văn bằng, tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Mỗi người chỉ được dự thi bác sĩ nội trú một lần duy nhất.

Quy định này cũng áp dụng với người có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ và thuộc ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi trong danh mục chương trình đào tạo bác sĩ nội trú.

Cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh bác sĩ nội trú mỗi năm một lần, theo phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định phương thức và môn thi tuyển.

Thời gian đào tạo bác sĩ nội trú tối thiểu 3 năm, tùy chuyên ngành. Người học phải tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo đăng trên ấn phẩm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở thực hành hoặc các ấn phẩm chuyên ngành khác. Chương trình được tổ chức theo hình thức chính quy, tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học.

Học phí trong đào tạo bác sĩ nội trú áp dụng mức thu học phí theo quy định của pháp luật về cơ chế thu, quản lý học phí đối với giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật; cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội; học phí đối với người nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư này hoặc theo hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký kết.