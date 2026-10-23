Đề xuất áp thuế suất 0,2% với đất phi nông nghiệp bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Trên cơ sở những tồn tại phát sinh trong thực thu Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, Chính phủ đề xuất sửa đổi một số nội dung nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; góp phần nâng cao sức khỏe học đường, sức khỏe cộng đồng, chính sách tài chính và chính sách thuế đối với đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung quy định trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ sở giáo dục. Theo đó, để thể chế hóa nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TW, Chính phủ đề xuất bổ sung vào Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với: “Đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều này”.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với người dân tộc thiểu số; bổ sung quy định về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng theo hướng: Đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai”.

Thẩm tra nội dung dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai để bảo đảm thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Phan Văn Mãi, đối chiếu với Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định tại khoản 8 Điều 7 dự thảo Luật còn mâu thuẫn, chưa thống nhất và chưa rõ căn cứ để thực hiện.

Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ mối quan hệ giữa khoản 8 (bổ sung) với khoản 6 Điều 7 Luật hiện hành. Đề nghị thống nhất thuật ngữ, khái niệm, tiêu chí, phạm vi đối tượng áp dụng giữa khoản 8 Điều 7 dự thảo Luật với khoản 10 Điều 3 và các khoản 7, 8 Điều 36 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các trường hợp loại trừ và đất chậm đưa vào sử dụng.

Đồng thời Ủy ban đề làm rõ mối quan hệ giữa thuế suất 0,2% với khoản tiền phải nộp theo pháp luật về đất đai, không trùng lặp nghĩa vụ tài chính nhưng không làm giảm nghĩa vụ của các trường hợp đang áp dụng thuế suất 0,15%; bổ sung đánh giá tác động đối với ngân sách nhà nước, người nộp thuế và khả năng tổ chức thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ hơn căn cứ để đề xuất mức thuế suất 0,2% áp dụng đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, bằng mức thuế suất áp dụng đối với đất lấn, chiếm (khoản 7 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) trong khi tính chất pháp lý và mức độ vi phạm của các trường hợp này khác nhau.

Về nội dung miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ về căn cứ chính trị và căn cứ thực tiễn của quy định này; làm rõ thêm về đề xuất mức độ (miễn, giảm) và phạm vi áp dụng (liên quan đến các cơ sở giáo dục trong nước và cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài); cân nhắc bổ sung tiêu chí phù hợp (ví dụ về địa bàn, số lượng học sinh,...) để việc ưu đãi được áp dụng đối với “các cơ sở giáo dục trong nước”, phù hợp với Nghị quyết số 71-NQ/TW và không trái các cam kết quốc tế.