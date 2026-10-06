Đề xuất áp thuế đất bỏ hoang cao gần 7 lần đất ở trong hạn mức

Ông Trương Bá Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính. Ảnh: Trần Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính chiều 06/10, ông Trương Bá Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính - cho biết chủ trương về việc có chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất trống không được sử dụng đã được nêu rõ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết 21).

Thực hiện chủ trương nói trên, Bộ Tài chính đang xây dựng, trình Chính phủ Dự án sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong đó có nội dung liên quan đến việc áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo Dự thảo Luật trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Cụ thể, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Với mức đề xuất này, thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức.

Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung quy định nhằm thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có một số quy định nhằm điều tiết việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với đất ở, Luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Tuy nhiên, Luật hiện hành chưa có mức thuế suất riêng đối với trường hợp để đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Ông Trương Bá Tuấn cho biết thêm: Mới đây, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tiêu chí thế nào là đất bỏ hoang, đồng thời xây dựng các tiêu chí, căn cứ để xác định, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế. Khi có hướng dẫn thực hiện, sẽ có bộ tiêu chí và căn cứ để xác định đất bỏ hoang, đất không sử dụng, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế.

Theo Nghị quyết 21, về công cụ tài chính và chính sách thuế, Trung ương yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, thiết kế chính sách việc găm giữ đất mà không sử dụng trở nên tốn kém hơn lợi ích thu được từ đầu cơ. Trong đó, nghiên cứu áp dụng chính sách địa tô chênh lệch đối với thặng dư trong kinh doanh bất động sản và chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, hạn chế đầu cơ, phát huy hiệu quả đất đai, chống lãng phí, lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Cùng với đó, có chính sách hợp lý về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất kinh doanh, đất phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp. Thực hiện cơ chế điều tiết, phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn, đất rừng lớn với các địa phương khác.