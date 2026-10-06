Đề xuất áp thuế cao với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý khi sửa đổi, bổ sung Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất áp mức thuế riêng đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Đất bỏ hoang sẽ bị đánh thuế cao

Hiện tại, thuế suất đối với đất ở được áp dụng lũy tiến. Thuế suất là 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức áp thuế 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức là 0,15%.

Như vậy, thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức và cũng cao hơn mức tối đa đang áp dụng hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung quy định nhằm thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có một số quy định nhằm điều tiết việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trong đó áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Tuy nhiên luật hiện hành chưa có mức thuế suất riêng đối với trường hợp để đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.