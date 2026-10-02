Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ôtô với 7 nhóm nội dung, gồm: gia hạn thời gian áp dụng; mở rộng phạm vi áp dụng; sửa điều kiện về tiêu chuẩn khí thải EURO; kỳ xét ưu đãi; sản lượng xe sản xuất, lắp ráp; quy định về xe thân thiện môi trường; đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về thời gian, dự thảo đề xuất kéo dài Chương trình đến hết năm 2032, thêm 5 năm so với thời hạn hiện hành.

Đề xuất áp dụng thuế 0% đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất ôtô.

Một thay đổi đáng chú ý khác là mở rộng cơ chế ưu đãi đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công, lắp ráp ôtô xuất khẩu.

Theo dự thảo, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu xe hoặc hợp đồng bán xe cho doanh nghiệp đã có hợp đồng xuất khẩu, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xe xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% ngay tại thời điểm nhập khẩu. Xe được sản xuất từ số linh kiện này phải được xuất khẩu trong thời hạn một năm kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Trường hợp chưa đủ điều kiện áp dụng mức 0% tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp nộp thuế theo quy định và được hoàn thuế sau khi hàng thực xuất khẩu hoặc có thể áp dụng Chương trình ưu đãi thuế như các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô khác nếu đáp ứng điều kiện.

Cơ chế này được thiết kế theo hướng doanh nghiệp sản xuất, gia công, lắp ráp ôtô là đầu mối chịu trách nhiệm về việc nhập khẩu, sử dụng linh kiện và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ điều kiện về tiêu chuẩn khí thải EURO 4 để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Về kỳ xét ưu đãi, doanh nghiệp được linh hoạt thay đổi kỳ xét 6 tháng sang 12 tháng nếu chưa đạt sản lượng trong 6 tháng đầu năm nhưng đáp ứng điều kiện của cả năm.

Bộ Công Thương đề nghị kéo dài Chương trình đến năm 2035, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Với sản lượng xe thân thiện môi trường chưa tăng ngay từ năm 2027 mà từ năm 2028 đánh giá lại theo từng nhóm xe, công nghệ và số doanh nghiệp thực tế có khả năng đáp ứng.

Đối với cơ chế thuế suất 0% cho linh kiện sản xuất xe xuất khẩu, Bộ Công Thương cơ bản thống nhất nhưng đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về định mức, số lượng xe theo hợp đồng xuất khẩu, hạch toán riêng linh kiện, thời hạn xuất khẩu, điều kiện đối với cơ sở gia công, cách tính sản lượng và kiểm soát sau thông quan.

Trong khi đó, ở góc độ doanh nghiệp, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cũng đề xuất từ năm 2031 mức tăng đối với xe chở người không quá 10%, các nhóm xe khác khoảng 5-7%; giữ ổn định điều kiện đối với xe thân thiện môi trường trong năm 2027 và đưa ra mức sản lượng thấp hơn phương án dự thảo cho các giai đoạn sau.

Theo Bộ Tài chính, việc mở rộng phạm vi áp dụng Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe xuất khẩu không tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước. Ngành ôtô là ngành hàng đặc thù, một linh kiện chỉ được sử dụng cho một dòng xe. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất linh kiện trong nước hiện chưa đủ khả năng về công nghệ, quy mô để tham gia vào chuỗi cung ứng ôtô trong nước.

Việc miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được quy định tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu. Do đó, việc mở rộng cơ chế ưu đãi nêu trên cơ bản không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ôtô trong nước hiện nay.

Dự thảo Nghị định quy định Chương trình có hiệu lực đến hết năm 2032. Trong thời gian này, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên tham vấn ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng linh kiện, phụ tùng ôtô về Việt Nam năm 2025 đạt 5,93 tỷ USD, tăng 21,5% so với năm 2024, tương ứng tăng trên 1 tỷ USD so với năm 2024. Linh kiện, phụ tùng ôtô nhập khẩu về Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ các thị trường châu Á. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc chiếm 41,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 2,47 tỷ USD, tăng mạnh 76% so với năm 2024. Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 15%, đạt gần 889,49 triệu USD, giảm 15,7%. Tiếp đến nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, đạt 776,88 triệu USD, tăng 12,4%, chiếm 13,1%.