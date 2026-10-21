Đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện 5 bậc và khung giờ cao điểm mới

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan về dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất Quyết định 14/2025 sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực. Cụ thể, cơ cấu giá điện mới 5 bậc cùng với khung giờ điện cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới (theo Quyết định 963) sẽ được áp dụng ngay mà không phải chờ đến lần điều chỉnh giá điện bình quân kế tiếp.

Theo quy định hiện nay, dù hai quyết định này đã được ban hành, song chỉ được áp dụng trong lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng cơ cấu biểu giá mới không phải là một lần điều chỉnh giá điện bình quân. Mức giá bình quân hiện hành vẫn giữ ở mức 2.204 đồng/kWh. Bộ này sẽ ban hành quyết định quy định giá bán điện theo cơ cấu mới để áp dụng đồng thời.

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện 5 bậc thay vì chờ đến lần điều chỉnh giá tiếp theo.

Tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, khi áp dụng biểu giá điện 5 bậc, với khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng và 73% sản lượng điện sinh hoạt, có thể trả ít hơn hiện nay. Khách hàng dùng 778 kWh/tháng trả tương đương mức hiện hành; với mức dùng 1.182 kWh/tháng, tiền điện có thể tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Khung giờ điện mới cũng có thể làm thay đổi chi phí của một số ngành. Bộ Công Thương ước tính tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép tăng bình quân dưới 9%, khách hàng trồng thanh long tăng dưới 6%, trong khi chi phí của cơ sở lưu trú du lịch giảm nếu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất. Chi phí điện của trạm sạc xe điện được ước tính tăng gần 3%, nhưng nhóm này có thể thay đổi thời gian sạc để tránh giờ cao điểm.

Đánh giá tác động của khung giờ mới được tính trên số liệu tiêu thụ điện năm 2025, giả định khách hàng giữ nguyên thói quen sử dụng điện. Bộ Công Thương lưu ý chi phí thực tế có thể khác khi doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo cũng làm rõ biểu giá sản xuất áp dụng cho khách hàng mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên; thời hạn áp dụng cơ cấu giá riêng cho sạc xe điện là 3 năm kể từ khi cơ cấu giá mới được triển khai thực tế.

Theo Quyết định 14/2025, biểu giá điện sinh hoạt rút từ 6 bậc xuống 5 bậc gồm: 100 kWh đầu tiên bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân; từ 101-200 kWh bằng 108%; từ 201-400 kWh bằng 136%; từ 401-700 kWh bằng 162%; và từ 701 kWh trở lên bằng 180%.