Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025/TT-BCT về thực hiện giá bán điện. Nội dung đáng chú ý là điều chỉnh cách tính giá điện đối với trung tâm dữ liệu, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng điện lớn và ngày càng phát triển.

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, hoạt động của trung tâm dữ liệu được bổ sung vào nhóm áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất.

Đồng thời, các trung tâm dữ liệu sẽ được loại trừ khỏi nhóm cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung, vốn đang chịu giá điện kinh doanh.

Trung tâm dữ liệu được định nghĩa là công trình viễn thông gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, hệ thống máy tính, hệ thống điện và thiết bị phụ trợ được lắp đặt để xử lý, lưu trữ, quản lý dữ liệu của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân.

Trước khi Thông tư 60/2025/TT-BCT có hiệu lực, trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện sản xuất. Tuy nhiên, Thông tư 60/2025/TT-BCT đã đưa các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung vào nhóm áp dụng giá điện kinh doanh. Theo đó, trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác phải áp dụng giá kinh doanh; trường hợp phục vụ nhu cầu của chính doanh nghiệp, giá điện được xác định theo mục đích sử dụng trong hợp đồng mua bán điện.

Quy định này phát sinh vướng mắc khi một trung tâm dữ liệu đồng thời phục vụ nhiều mục đích. Bên mua và bên bán phải thỏa thuận tỷ lệ điện năng tương ứng để tính giá, nhưng việc phân tách sản lượng theo từng mục đích gặp khó do đặc thù kỹ thuật và ứng dụng đa ngành của hệ thống.

Tháng 4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc áp dụng giá điện cho trung tâm dữ liệu. Bộ cho rằng hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trực tiếp tạo ra và duy trì năng lực cung cấp dịch vụ, tương ứng với hoạt động sản xuất nên cần được áp dụng giá điện sản xuất. Theo cơ quan này, chỉ khu vực văn phòng, điểm giao dịch và các hoạt động kinh doanh khác mới áp dụng giá điện kinh doanh.

Sau đó, Bộ Công Thương hướng dẫn EVN áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp hai bên không thống nhất được tỷ lệ điện năng theo từng mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, qua kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét tính pháp lý của văn bản hướng dẫn này do đây là văn bản hành chính riêng lẻ, không thay thế được quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BCT. Việc áp dụng ngoại lệ cũng có nguy cơ tạo ra sự thiếu bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất sửa Thông tư 60/2025/TT-BCT nhằm thống nhất cách áp dụng giá điện cho trung tâm dữ liệu.

Ngoài nội dung trên, dự thảo còn sửa đổi quy định về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho hoạt động sạc xe điện và điều chỉnh cách phân chia cấp điện áp đối với đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời hạn lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử là 3 ngày kể từ ngày 19/11/2026.Văn bản góp ý được đề nghị gửi về Cục Điện lực trước ngày 25/11/2026.