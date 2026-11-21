Theo văn bản số 9838/BCT-ĐL ngày 19/11/2026, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 60/2025/TT-BCT. Hồ sơ dự thảo được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng giá điện.

Trung tâm dữ liệu được đề xuất áp dụng giá điện sản xuất

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là điều chỉnh cách áp dụng giá bán điện đối với trung tâm dữ liệu (TTDL). Theo đề xuất, hoạt động của TTDL sẽ thuộc nhóm đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất. Trong khi đó, các cơ sở khác cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung, không thuộc nhóm TTDL được quy định riêng, tiếp tục áp dụng giá điện kinh doanh.

Bộ Công Thương đề xuất hoạt động của TTDL sẽ thuộc nhóm đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất. (Ảnh minh họa)

Dự thảo cũng bổ sung khái niệm TTDL, xác định đây là công trình viễn thông, bao gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, hệ thống máy tính, hệ thống điện và các thiết bị phụ trợ được lắp đặt để xử lý, lưu trữ, quản lý dữ liệu của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân.

Đề xuất này xuất phát từ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Thông tư số 60/2025/TT-BCT. Trước đây, việc xác định giá điện đối với TTDL được thực hiện theo mục đích sử dụng. TTDL cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng giá điện kinh doanh; trường hợp phục vụ hoạt động của chính doanh nghiệp thì áp dụng theo mục đích sử dụng điện trong hợp đồng mua bán điện hiện có. Nếu sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán điện phải thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện tương ứng để tính giá.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc phân tách sản lượng điện theo từng mục đích sử dụng tại các TTDL gặp nhiều khó khăn. Do đặc thù kỹ thuật và hoạt động đa ngành, hệ thống điện có thể đồng thời phục vụ nhiều đối tượng, từ hoạt động nội bộ đến cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba. Một số doanh nghiệp và đơn vị điện lực không thể thống nhất tỷ lệ sản lượng điện cho từng mục đích.

Tại văn bản số 2149/BKHCN-CVT ngày 9/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị áp dụng nguyên tắc thống nhất đối với dịch vụ TTDL, không phân biệt hệ thống phục vụ nội bộ hay cung cấp dịch vụ ra bên ngoài. Theo cơ quan này, hệ thống kỹ thuật của TTDL trực tiếp tạo ra và duy trì năng lực cung cấp dịch vụ, có tính chất tương ứng với hoạt động sản xuất nên cần áp dụng giá điện sản xuất. Riêng các khu vực kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp như văn phòng, điểm giao dịch vẫn áp dụng giá điện kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung hoạt động của TTDL vào nhóm đối tượng áp dụng giá điện sản xuất tại Điều 7; đồng thời sửa đổi quy định tại Điều 11 để loại trừ đối tượng này khỏi nhóm cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung áp dụng giá điện kinh doanh.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá điện, tránh tình trạng áp dụng khác nhau giữa các đơn vị điện lực và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần bảo đảm hoạt động cung cấp điện liên tục, ổn định cho các TTDL.

Điều chỉnh biểu giá điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Bên cạnh nội dung về TTDL, dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi biểu mẫu giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN).

Cụ thể, cấp điện áp hiện được chia thành hai nhóm từ 6 kV đến dưới 22 kV và từ 22 kV đến dưới 110 kV sẽ được gộp thành một cấp trung áp, từ trên 1 kV đến 35 kV. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất với cơ cấu cấp điện áp trong biểu giá bán lẻ điện cho sản xuất theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thuyết minh của cơ quan soạn thảo, tại đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ngày 1/11/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026, trong đó giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại KCN, CCN được áp dụng cùng một mức giá đối với hai cấp điện áp nêu trên. Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất lâu dài với cơ cấu biểu giá điện theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, việc gộp hai cấp điện áp là cần thiết.

Một nội dung khác được đề xuất điều chỉnh là thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện. Dự thảo bỏ quy định cho phép tiếp tục áp dụng cơ cấu biểu giá hiện hành nếu hết thời hạn 3 năm mà chưa có biểu giá mới được cấp có thẩm quyền ban hành. Thay vào đó, thời hạn áp dụng được giữ theo quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, tức 3 năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá này được áp dụng trên thực tế.

Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất giữa Thông tư số 60/2025/TT-BCT và Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Trường hợp cần thiết, Bộ sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi quyết định để bảo đảm việc áp dụng giá điện cho hoạt động sạc xe điện được liên tục.

Dự thảo Thông tư gồm 3 điều, trong đó quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT và phụ lục biểu mẫu giá bán điện. Theo đề xuất, Thông tư có hiệu lực từ ngày được quy định trong văn bản ban hành; riêng nội dung sửa đổi biểu mẫu giá bán điện tại KCN, CCN sẽ có hiệu lực kể từ đợt điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày Thông tư có hiệu lực.

Bộ Công Thương dự kiến trình, thông qua Thông tư trong tháng 12/2026.