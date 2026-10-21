Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan về dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo dự thảo, cơ cấu giá điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới theo Quyết định 963 sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực.

Đề xuất áp dụng biểu giá điện 5 bậc, không chờ kỳ điều chỉnh giá mới.

Quy định hiện hành yêu cầu các cơ cấu giá điện mới chỉ được áp dụng tại lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Với đề xuất mới, việc triển khai sẽ không phải chờ thời điểm này.

Bộ Công Thương cho biết, thay đổi cơ cấu biểu giá không đồng nghĩa với một lần điều chỉnh giá điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành vẫn giữ ở mức 2.204 đồng/kWh. Bộ sẽ ban hành quyết định quy định giá bán điện theo cơ cấu mới để triển khai đồng thời.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, với biểu giá điện 5 bậc, khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng và 73% sản lượng điện sinh hoạt, có thể trả ít tiền điện hơn hiện nay.

Trong khi đó, khách hàng sử dụng 778 kWh/tháng có mức tiền điện tương đương hiện hành. Với mức tiêu thụ 1.182 kWh/tháng, tiền điện có thể tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Khung giờ điện mới cũng tác động đến chi phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh. Bộ Công Thương ước tính tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép tăng bình quân dưới 9%, khách hàng trồng thanh long tăng dưới 6%. Ngược lại, các cơ sở lưu trú du lịch có thể giảm chi phí nếu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất.

Đối với trạm sạc xe điện, chi phí điện được ước tính tăng gần 3%. Tuy nhiên, các đơn vị vận hành có thể điều chỉnh thời gian sạc nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm.

Việc đánh giá tác động được thực hiện trên số liệu tiêu thụ điện năm 2025, với giả định khách hàng giữ nguyên thói quen sử dụng. Chi phí thực tế có thể khác khi doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo cũng làm rõ biểu giá sản xuất áp dụng với khách hàng mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên; đồng thời quy định thời hạn áp dụng cơ cấu giá riêng cho sạc xe điện là 3 năm kể từ khi cơ cấu giá mới được triển khai thực tế.