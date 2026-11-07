Đề xuất 7 nhóm chính sách đặc thù, tạo đột phá phát triển du lịch Việt Nam

Quốc hội Khóa XVI

Ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và các mô hình du lịch mới

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Tờ trình tóm tắt dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là xây dựng những chính sách then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo cơ chế đột phá để khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng, mục tiêu đặt ra là đưa du lịch phát triển đột phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dự thảo Nghị quyết sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể. Trong đó, nhóm chính sách đầu tiên tập trung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án du lịch; tiếp đó là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch.

Một nội dung đáng chú ý là hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh doanh trên nền tảng số; các tổ hợp du lịch giải trí, văn hóa, thể thao kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung phiên họp (ảnh QH).

Dự thảo cũng hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch; hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch và có chính sách thị thực đặc biệt, tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.

Nhóm chính sách thứ bảy là hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Về định hướng phát triển, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo hướng tới xây dựng ngành du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế. Việc xây dựng chính sách cũng bảo đảm nguyên tắc không nhắc lại những cơ chế đã được quy định.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 7/11 (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng, dự thảo Nghị quyết cơ bản không làm phát sinh thêm nhân lực, bộ máy so với hiện hành. Nguồn lực tài chính để thực hiện được bảo đảm chủ yếu từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, khi được Quốc hội thông qua, Nghị quyết sẽ có tác động tích cực trong khơi thông nguồn lực, tạo đột phá cho phát triển du lịch, đồng thời định hình khung khổ pháp lý quan trọng để Chính phủ quy định cụ thể, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đề ra.