Đề xuất 7 nhóm chính sách đặc thù tạo đột phá cho du lịch Việt Nam

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, triển khai Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án nghị quyết, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam sáng 7/11. Ảnh: Quốc hội

Căn cứ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Ngày 6/11/2026, Chính phủ đã gửi tới các đại biểu Quốc hội Báo cáo số 1005 về việc tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý.

Dự thảo nghị quyết đã quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung xây dựng các chính sách mang tính then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội để tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển du lịch; tạo cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa du lịch phát triển đột phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; bảo đảm nguyên tắc không nhắc lại các cơ chế, chính sách đã được quy định.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, dự thảo nghị quyết sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể.

Thứ nhất, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch: Dự thảo xác định địa bàn ưu tiên theo tinh thần Nghị quyết 26, phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại: Một là dự án du lịch chất lượng cao; Hai là dự án du lịch động lực; Và ba là dự án du lịch động lực mang tính chiến lược. Cả ba loại dự án du lịch nêu trên không bao gồm hạng mục, hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản. Mức ưu đãi, hỗ trợ về thuế, đất, hạ tầng áp dụng mức tương tự tại các pháp luật liên quan cho các đối tượng khác chưa có các dự án du lịch. Với nguyên tắc ưu đãi chỉ áp dụng cho các hạng mục hoạt động du lịch, dự án du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, làng nghề quy mô vừa và nhỏ được hỗ trợ hạ tầng thiết yếu, đào tạo, bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số, xúc tiến theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, dự thảo nghị quyết sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể. Ảnh: Quốc hội

Thứ hai, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch: Thí điểm giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung, không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn, nghỉ dưỡng hạng 4 sao trở lên; hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới phục vụ du lịch và tổ chức doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Thứ ba, về hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới: Có sự tham gia của cộng đồng dân cư kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp du lịch giải trí, văn hóa và thể thao, kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ tư, về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch: Đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn, áp dụng thủ tục rút gọn, cấp phép một lần.

Thứ năm, về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch: Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng.

Các đại biểu tham gia phiên họp Hội trường tại Quốc hội sáng 7/11. Ảnh: Quốc hội

Thứ sáu, về thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế: Mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm, áp dụng thị thực linh hoạt, thí điểm có kiểm soát đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dài ngày; tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Thứ bảy, về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch: Ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia; ngân sách Trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Dự thảo nghị quyết cơ bản không phát sinh về nhân lực, bộ máy so với hiện hành; nguồn lực tài chính cơ bản bảo đảm thực hiện nghị quyết từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Nghị quyết khi được Quốc hội thông qua sẽ có tác động tích cực, khơi thông các nguồn lực, tạo đột phá cho phát triển du lịch; định hình khung khổ pháp lý quan trọng để Chính phủ quy định cụ thể, có thể điều chỉnh linh hoạt, kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 26 đã đề ra.