Đề xuất 6 nhóm chính sách phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh: Quốc Hội.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình của Chính phủ. Dự thảo gồm 9 chương, 53 điều, tập trung vào 6 nhóm nội dung nhằm tháo gỡ những hạn chế trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo Tờ trình, nhóm thứ nhất là phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, với các quy định nhằm khắc phục tình trạng thiếu kết nối, chia sẻ thông tin, liên kết chuỗi giá trị và thị trường; đồng thời hỗ trợ quản lý, lập hồ sơ, định giá tài sản trí tuệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu quốc gia và tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo UNESCO.

Nhóm thứ hai là tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa. Dự thảo đề xuất các cơ chế nhằm tạo hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ trở thành nguồn vốn, tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng.

Với nhân lực công nghiệp văn hóa, dự luật đề cập việc xây dựng khung tham chiếu năng lực chuyên ngành; giải quyết những vướng mắc về tiêu chuẩn nhà giáo, phụ cấp nghề, thù lao khi huy động nghệ sĩ, nghệ nhân, người truyền dạy di sản và chuyên gia tham gia giảng dạy. Dự thảo cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao và nhân tài công nghiệp văn hóa.

Về hạ tầng công nghiệp văn hóa, dự luật hướng tới hoàn thiện khung pháp lý về phân loại, tiêu chí công trình phục vụ hạ tầng công nghiệp văn hóa; giảm vướng mắc về thủ tục khi tổ chức sự kiện, hoạt động sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư các tổ hợp, cụm, khu công nghiệp sáng tạo.

Đối với thị trường công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất giải pháp về thước đo định lượng bản sắc văn hóa, năng lực số, quản trị, thương hiệu của doanh nghiệp và hạ tầng giao dịch tài sản trí tuệ.

Nhóm thứ sáu về tài chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư tập trung vào nguồn lực tài chính, cơ chế chia sẻ rủi ro đầu tư, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hạ tầng, sản phẩm trọng điểm, cơ sở công cộng, hoạt động điện ảnh và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh: Quốc Hội.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên, do đây là dự luật được xây dựng mới và có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời đánh giá cụ thể hơn tác động và tính khả thi của các quy định, chính sách mới.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị rà soát quy định về thử nghiệm có kiểm soát, làm rõ các khái niệm về nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhà giáo cơ hữu và thiết kế chính sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp, tập trung vào nhân lực trực tiếp sáng tạo. Về tài sản trí tuệ, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu không định nghĩa khái niệm này trong dự luật để tránh mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Sở hữu trí tuệ.