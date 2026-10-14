Đề xuất 51 chỉ tiêu thống kê về đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa vào kinh tế

Ảnh minh hoạ: ITN.

Ngày 14/10, Bộ VH,TT&DL cho biết đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế, gồm 6 nhóm với 51 chỉ tiêu.

Theo dự thảo, Bộ chỉ tiêu nhằm phản ánh hoạt động và mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế, phục vụ công tác thu thập, tổng hợp, biên soạn, công bố thông tin thống kê và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu nhóm chỉ tiêu tập trung vào các lĩnh vực: Đóng góp kinh tế; Lao động và nguồn nhân lực; Sản phẩm và thị trường; Chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ; Thương mại; Đầu tư và phát triển. Mỗi chỉ tiêu được quy định cụ thể về khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Bộ VH,TT&DL là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức biên soạn Bộ chỉ tiêu; thu thập, tổng hợp thông tin và thực hiện các chỉ tiêu thuộc phạm vi được phân công.

Dự thảo cũng quy định việc xây dựng, tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê; xây dựng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các bộ, ngành và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; khai thác dữ liệu hành chính phục vụ biên soạn các chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ trung ương đến địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tích hợp, xử lý, lưu trữ, khai thác và chia sẻ thông tin thống kê. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm biên soạn đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định.

Dự thảo Thông tư được lấy ý kiến đến 22/10/2026.