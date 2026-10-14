Đề xuất 51 chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế

Theo dự thảo, Thông tư này quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế gồm:

+ 51 chỉ tiêu thống kê, danh mục chỉ tiêu thống kê gồm 6 nhóm: Đóng góp kinh tế; lao động và nguồn nhân lực; sản phẩm và thị trường; chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ; thương mại; đầu tư và phát triển.

51 chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế

+ Nội dung chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế. Nội dung của từng chỉ tiêu thống kê gồm các tiêu thức sau: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động và mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế; phục vụ thu thập, tổng hợp, biên soạn, công bố thông tin thống kê và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.