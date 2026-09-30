Đề xuất 5 trường hợp cán bộ, công chức vi phạm được miễn trách nhiệm kỷ luật

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì, soạn thảo và dự kiến nghị định có hiệu lực từ 20/10.

Theo dự thảo, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức có từ 2 hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân để xảy ra vi phạm về đất đai trước 1/8/2024 được miễn kỷ luật nếu vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh, không tham nhũng và không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hoặc có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước nhưng đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Dự thảo cũng quy định 5 trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Thứ nhất là trường hợp cán bộ, công chức thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không có hành vi gian lận, không cố ý vi phạm pháp luật, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra.

Thứ hai là trường hợp cán bộ, công chức đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan.

Thứ ba, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Thứ tư, các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Thứ năm, các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra 5 trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau thì được giảm nhẹ mức kỷ luật.

Thứ nhất là cán bộ, công chức chủ động, kịp thời báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Thứ hai là cán bộ, công chức chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

Thứ ba là cán bộ, công chức chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Thứ tư là các trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cuối cùng là các trường hợp được giảm nhẹ khác theo quy định của pháp luật.