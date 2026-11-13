Đề xuất 5 nhóm giải pháp phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Lào Cai

Tham dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện chính quyền địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Quang cảnh hội thảo.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đa dạng và tri thức bản địa phong phú, du lịch cộng đồng đang trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng tại nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, lĩnh vực này còn gặp vướng mắc về thủ tục đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở homestay; khả năng tiếp cận vốn, chất lượng nhân lực, ứng dụng công nghệ số và liên kết thị trường còn hạn chế. Cùng với đó, yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch ngày càng cao.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe hai chuyên đề: “Đánh giá thực trạng và tác động của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Lào Cai” và “Chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và xúc tiến thị trường du lịch cộng đồng Lào Cai”. Các ý kiến tập trung phân tích hiệu quả thực hiện chính sách, làm rõ những bất cập trong thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày chuyên đề với chủ đề “Đánh giá thực trạng và tác động của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Lào Cai”.

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chia sẻ chuyên đề với chủ đề “Chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và xúc tiến thị trường du lịch cộng đồng Lào Cai”.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, hội thảo thống nhất đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng tháo gỡ vướng mắc về thể chế và tiếp cận vốn thông qua hướng dẫn liên ngành về thủ tục đất đai, xây dựng homestay, phòng cháy, chữa cháy; tạo thuận lợi cho người dân vay vốn phát triển du lịch.

Đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua xây dựng hồ sơ số các điểm du lịch cộng đồng, số hóa bản đồ, tuyến trải nghiệm, di sản; hỗ trợ hộ dân, hợp tác xã ứng dụng công nghệ trong quản lý lưu trú, đặt phòng và quảng bá sản phẩm.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã và cộng đồng theo mô hình “Hợp đồng cụm bản”, công khai giá dịch vụ, sức chứa và minh bạch việc chia sẻ lợi ích; phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm tri thức bản địa gắn với chè Shan tuyết Suối Giàng, nghề đan nón.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, cần đổi mới đào tạo nhân lực theo hướng chú trọng kỹ năng thực hành, tổ chức các khóa học theo hướng “cầm tay chỉ việc”, phát huy hình thức “người dân dạy người dân”. Đặc biệt, lấy cộng đồng làm chủ thể, tạo điều kiện để phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia, hưởng lợi từ du lịch; gắn phát triển dịch vụ với bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại cộng đồng.

Các giải pháp đề xuất tại hội thảo là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững, gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với tạo sinh kế, cải thiện đời sống người dân.