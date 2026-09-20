Đề xuất 5 nhóm đối tượng sẽ được tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 2027

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước đối với 5 nhóm đối tượng từ ngày 1/4/2027.

Theo khoản 1 Điều 8 Dự thảo Nghị định, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo các mức khác nhau.

Cụ thể, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ được đề xuất tối thiểu 80% mức đóng.

Học sinh, sinh viên cũng được đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ tối thiểu 50% theo quy định hiện hành lên tối thiểu 70%. Trong khi đó, người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Như vậy, nếu được ban hành, chính sách mới sẽ nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước đối với các nhóm có điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh đặc thù, qua đó giảm phần chi phí mà người tham gia phải tự đóng.

So với quy định hiện hành, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ tối thiểu 70% lên tối thiểu 80%; học sinh, sinh viên từ tối thiểu 50% lên tối thiểu 70%; người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình từ tối thiểu 30% lên tối thiểu 50%. Các mức hỗ trợ nêu trên hiện là nội dung trong dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự kiến, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2027. Riêng các quy định về khám sức khỏe định kỳ dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027./.